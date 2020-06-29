最新iPhone 12概念视频：完美整合所有传闻

乔纳森森森 发表于: 06-29 11:18:42
来自 威锋网页版
6652
33
只看作者
制作风格也颇为“苹果”。

一部新的概念视频将 iPhone 12 的谣言完美地结合到了三分钟的视频中。该视频与苹果广告的制作风格大致相同，可让您尽早了解到 2020 年 iPhone 机型将于今年秋天上市时的真实外观。


这段 YouTube 视频是由 Devam Jangra 打造的。考虑到最近的传闻，几乎所有的内容都在视频中被提及。一个明显的例外是反向无线充电-据称这是 iPhone 11 系列的功能，但并未实现。

image

下一代 iPhone 距离我们还有数月之遥，但曝光的事件已不胜枚举。据众多消息来源称，苹果计划推出不少于四款 iPhone 12 版本。每款手机都将配备经过重新设计的边框和 OLED 屏，并将使用 A14 处理器运行 iOS14。这四款手机都是首款具有 5G 功能的 iPhone。


如视频中所示，2020 年 iPhone 系列包括 5.4 英寸和 6.1 英寸的手机，而愿意支付更多费用的人们可以选择 6.1 英寸和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro 机型，据说该机型将拥有 2020 年 iPad Pro 中的激光雷达 3D 扫描仪。


这部 iPhone 概念视频，你觉得怎样？




全部回复(33)
只看作者
正序查看 倒序查看
ZHU爺
沙发

再整合也都只是yy

9小时前
来自 iPhone 6S
威锋
板凳
爱了爱了🤤
9小时前
来自 威锋网页版
MY7750
地板

方形太漂亮，必须买！

9小时前
来自 iPhone SE
traboo
4 楼
换了刘海屏的iPhone 5
9小时前
来自 威锋网页版
小青蛙儿
5 楼
完美整合，就是假的呗
9小时前
来自 威锋网页版
水果电脑
6 楼
外观基本上就这样了。
9小时前
来自 威锋网页版
mimino
7 楼

什么鬼 两个大鼻孔

9小时前
来自 iPhone XR
查看1条回复
421467465
8 楼

整天搞着有的没的

9小时前
来自 iPhone XS Max
帅帅0316
9 楼

好丑啊啥时候能去掉刘海，我宁愿牺牲上部黑边宽一点

9小时前
来自 iPhone X
查看1条回复
天清色等烟雨
10 楼

5.4最爱

9小时前
来自 iPhone 11
查看1条回复