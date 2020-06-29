最新iPhone 12概念视频：完美整合所有传闻

一部新的概念视频将 iPhone 12 的谣言完美地结合到了三分钟的视频中。该视频与苹果广告的制作风格大致相同，可让您尽早了解到 2020 年 iPhone 机型将于今年秋天上市时的真实外观。





这段 YouTube 视频是由 Devam Jangra 打造的。考虑到最近的传闻，几乎所有的内容都在视频中被提及。一个明显的例外是反向无线充电-据称这是 iPhone 11 系列的功能，但并未实现。

下一代 iPhone 距离我们还有数月之遥，但曝光的事件已不胜枚举。据众多消息来源称，苹果计划推出不少于四款 iPhone 12 版本。每款手机都将配备经过重新设计的边框和 OLED 屏，并将使用 A14 处理器运行 iOS14。这四款手机都是首款具有 5G 功能的 iPhone。





如视频中所示，2020 年 iPhone 系列包括 5.4 英寸和 6.1 英寸的手机，而愿意支付更多费用的人们可以选择 6.1 英寸和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro 机型，据说该机型将拥有 2020 年 iPad Pro 中的激光雷达 3D 扫描仪。





这部 iPhone 概念视频，你觉得怎样？











