郭明錤：iPhone 12不随机器附赠耳机和电源适配器

乔纳森森森 发表于: 06-29 10:38:23
来自 威锋网页版
6632
98
只看作者
20W充电头将作为可选配配件。

分析师郭明錤今天在一份研究报告中指出，iPhone 12 机型将不在包装盒中附赠 EarPods 和电源适配器。这与本周早些时候巴克莱银行分析师的预测一致。

image

郭明錤表示，苹果将改为发布新的 20W 电源适配器作为 iPhone 的可选配件，并于今年晚些时候停止生产现有的 5W 和 18W 电源适配器。据说新的 20W 电源适配器的外形与 18W 版本相似，USB-C PD 可以支持快速充电，如下图所示。

image

郭明錤认为，由于增加了 5G 支持，iPhone 12 的生产成本将大幅增加，但他预计苹果将以与 iPhone 11 系列产品相当的价格出售新的型号，从包装盒中移除 EarPods 和电源适配器是降低成本的一种方法。


巴克莱则仍然认为苹果会在包装盒中随附一条 Lightning 转 USB-C 线，作为 iPhone 12 机型随附的唯一配件。


郭还预计苹果将在今年晚些时候停止在第二代 iPhone SE 中附赠 5W 电源适配器，但他表示，当前的 10.2 英寸 iPad，iPad Air 和 iPad mini 将会继续附赠 12W 的电源适配器。

全部回复(98)
只看作者
正序查看 倒序查看
dogbeat11000
沙发

耳机不送可以理解，不给充电头好比吃饭不给餐具

10小时前
来自 iPhone XS Max
查看6条回复
手机锋友r5y6pgp
板凳

降低成本可以理解，只要降低价格就行。否则就很恶心🤢

10小时前
来自 iPhone X
查看5条回复
SUB_MIST
地板
还行，能接受，5V1A的头子对我来说几乎落灰处理。去买第三方的大瓦数PD充电头在不考虑电池寿命啥的情况下，还是很香的。（可能有人会说我不用但是你不能没有吧）
10小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
chengcheng0307
4 楼

那别人第一次买，最基本的充电器都没，不太好吧

10小时前
来自 iPhone XS
查看1条回复
chengcheng0307
5 楼
引用 @SUB_MIST 的回复
还行，能接受，5V1A的头子对我来说几乎落灰处理。去买第三方的大瓦数PD充电头在不考虑电池寿命啥的情况下，还是很香的。（可能有人会说我不用但是你不能没有吧）

你是老用户了，别人第一次买苹果连和充电器都没

10小时前
来自 iPhone XS
senjoy92
6 楼

能降低价格就好 我反正18w够用

10小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看1条回复
TORRES-2012
7 楼
真减配的话，直接买个第三方的充电头就好了
10小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
九尾狐的yi巴
8 楼

明年的话是不是要去除数据线了？

10小时前
来自 iPhone XR
此名字注
9 楼

前几天有个分析师说不送充电器'一群人在说他头脑有屎。看来这个是真的了

10小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看1条回复
ZHU爺
10 楼

换个角度 五福一安换不涨价就想得通了 五福一安真有人要吗 就像618 4499的11边框比pro还窄 刘海都没了🌝

10小时前
来自 iPhone 6S