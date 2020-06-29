郭明錤：iPhone 12不随机器附赠耳机和电源适配器

分析师郭明錤今天在一份研究报告中指出，iPhone 12 机型将不在包装盒中附赠 EarPods 和电源适配器。这与本周早些时候巴克莱银行分析师的预测一致。





郭明錤表示，苹果将改为发布新的 20W 电源适配器作为 iPhone 的可选配件，并于今年晚些时候停止生产现有的 5W 和 18W 电源适配器。据说新的 20W 电源适配器的外形与 18W 版本相似，USB-C PD 可以支持快速充电，如下图所示。





郭明錤认为，由于增加了 5G 支持，iPhone 12 的生产成本将大幅增加，但他预计苹果将以与 iPhone 11 系列产品相当的价格出售新的型号，从包装盒中移除 EarPods 和电源适配器是降低成本的一种方法。





巴克莱则仍然认为苹果会在包装盒中随附一条 Lightning 转 USB-C 线，作为 iPhone 12 机型随附的唯一配件。





郭还预计苹果将在今年晚些时候停止在第二代 iPhone SE 中附赠 5W 电源适配器，但他表示，当前的 10.2 英寸 iPad，iPad Air 和 iPad mini 将会继续附赠 12W 的电源适配器。