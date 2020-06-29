传10.8英寸iPad今年推出 8.5英寸mini明年现身

据分析师郭明錤今天在 MacRumors 获得的一份研究报告中表示，苹果计划在 2020 年下半年推出新的 10.8 英寸 iPad，然后在 2021 年上半年推出新的 8.5 英寸 iPad。





郭明錤并未具体说明 10.8 英寸 iPad 型号将是现有 10.2 英寸 iPad 的新版本还是 10.5 英寸的 iPad Air，但他此前曾表示 8.5 英寸型号将是新的 iPad mini。苹果于 2019 年 3 月使用 A12 仿生芯片，升级的前置摄像头和对初代 Apple Pencil 的支持对 iPad mini 进行了更新。





郭明錤认为苹果在两款iPad机型的包装盒中都附赠了一个新的 20W 电源适配器，正如早前曝光的图片一样。





至于 iPhone，他预计 20W 电源适配器将作为一个可选配件提供，这意味着 iPhone 12 机型将不会在包装盒中随附充电器，EarPods 预计也不会出现在盒子里。