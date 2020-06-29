传10.8英寸iPad今年推出 8.5英寸mini明年现身

乔纳森森森 发表于: 06-29 10:01:27
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个人比较期待新尺寸的mini。

据分析师郭明錤今天在 MacRumors 获得的一份研究报告中表示，苹果计划在 2020 年下半年推出新的 10.8 英寸 iPad，然后在 2021 年上半年推出新的 8.5 英寸 iPad。

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郭明錤并未具体说明 10.8 英寸 iPad 型号将是现有 10.2 英寸 iPad 的新版本还是 10.5 英寸的 iPad Air，但他此前曾表示 8.5 英寸型号将是新的 iPad mini。苹果于 2019 年 3 月使用 A12 仿生芯片，升级的前置摄像头和对初代 Apple Pencil 的支持对 iPad mini 进行了更新。


郭明錤认为苹果在两款iPad机型的包装盒中都附赠了一个新的 20W 电源适配器，正如早前曝光的图片一样。

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至于 iPhone，他预计 20W 电源适配器将作为一个可选配件提供，这意味着 iPhone 12 机型将不会在包装盒中随附充电器，EarPods 预计也不会出现在盒子里。

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traboo
沙发
8.5寸还叫mini？
11小时前
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lemonlee333
板凳
全面屏的IPAD MINI才是最想要的
11小时前
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isycool
地板
现在iPad的产品线真的是太太太太太混乱了。我一点都不喜欢。我喜欢以前清晰明了的产品线，便于消费者做出选择。
11小时前
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lol1314
4 楼
全面屏mini pro+铅笔✏️二代，内存是6g就更好了。
11小时前
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红烧五花肉
5 楼
引用 @traboo 的回复
8.5寸还叫mini？

玩万一mini5的体积，大屏窄边框呢，

10小时前
来自 iPhone 8
老哥你好
6 楼
引用 @isycool 的回复
现在iPad的产品线真的是太太太太太混乱了。我一点都不喜欢。我喜欢以前清晰明了的产品线，便于消费者做出选择。

其实挺清晰的，ipad是入门款，air是中等，pro是高级，mini特殊需求人群

10小时前
来自 iPhone XR
asuka未完
7 楼

吃相难看

10小时前
来自 iPhone 11
仰望45度的角
8 楼
干脆盒子里面手机也不带
10小时前
来自 威锋网页版
chengcheng0307
9 楼

mini终于变大了！全面屏走起

10小时前
来自 iPhone XS
chengcheng0307
10 楼
引用 @lemonlee333 的回复
全面屏的IPAD MINI才是最想要的

玩游戏真的香

10小时前
来自 iPhone XS