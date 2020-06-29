微信发布 2020 端午假期消费大数据，80 后成最爱爬山群体

虽然国内部分地区还没有完全从疫情的阴影中走出来，但整体经济已经开始渐渐恢复，刚刚过去的端午小长假便成为经济恢复程度的「试金石」。根据文化和旅游部的统计，2020 年端午 3 天假期全国共接待国内游客 4880.9 万人次，同比恢复 50.9%；实现旅游收入 122.8 亿元，同比恢复 31.2%。





微信支付联合同程旅行发布的端午假旅游消费大数据也同样显示了国内经济呈现恢复的态势，其中端午假期微信生态内旅游行业支付笔数同比增长 43%。





具体到不同城市、不同景点和不同人群，端午全国热门旅游目的地前十名依次为：上海、广州、杭州、成都、三亚、西安、秦皇岛、苏州、青岛、厦门；周边游成为今年端午假期的新主题，并且不同地区的出游主题的偏好存在差异。例如，广东地区最受欢迎的主题是广州长隆、深圳华侨城、各类主题公园；江苏地区最受欢迎的是园林及风景名胜区等，例如苏州园林、南京银杏湖乐园、钟山风景区等等。









端午假期旅游消费大数据还显示，90 后首次成为假期出游「主力军」，占比达到 35.4%，超过了 80 后和 70 后的 32.87% 和 15.37%。此外，不同年龄层的消费者的假期旅游消费偏好存在一定差异。例如，90 后是水上乐园和海洋馆的消费主力，80 后相比 60 后、70 后更偏好山岳类主题。







