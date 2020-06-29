早高FENG：三星研发新一代OLED屏/国产Model 3高性能版续航可达635km

▎三星研发新一代 OLED 屏





据韩媒最新报道称，三星已经开始着手新一代的OLED屏的研发，同时为了配合生产，他们还自建了 A3 OLED 面板生产线。升级之后，A3 OLED 面板生产线就能生产两种背板技术的 OLED 屏幕，部分产能用于生产低温多晶氧化物(LTPO)背板的 OLED 屏幕。LTPO 技术将带来更省电的背板，它负责在显示屏上开启和关闭单个像素点。这可能为下一代 iPhone 带来更长的电池寿命和/或新功能（如 ProMotion 或始终显示技术）。





▎耐克单季度亏损 55 亿元





财报数据显示，耐克本财年第四季度（2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日）收入下降 38％，至 63.1 亿美元，远低于分析师估计的 73.8 亿美元。平均每股亏损 51 美分，之前市场给出的预期是每股盈利 10 美分。此外，耐克四季度录得净亏损 7.9 亿美元，约 55 亿元，同比下降 180%，上年同期净利润为 9.89 亿美元。疫情导致耐克在中国、越南等地的工厂供应链中断，成本不断攀升，是造成这一冲击的主要原因。





▎国产 Model 3 高性能版续航可达 635km





特斯拉在官网发布了 Model 3 高性能全轮驱动版车辆的国标工况续航里程，续航里程测试结果为 635km，百公里加速时间为 3.4 秒。操控性和空气动力学表现极佳，时速可达 261 公里/小时，充电 15 分钟即可补充最多约 250 公里的续航电量。该车版搭载双电机全轮驱动、19 英寸轮毂和高级制动系统，悬架更低，在绝大部分天气条件下都拥有极佳的操控体验。碳纤维扰流板可提升高速行驶时的稳定性，使 Model 3 的加速性能达到 0-100 km/h 3.4 秒。





▎微软开发能恢复严重退化老照片的新算法





据外媒报道，微软研究院研究团队 Ziyu Wan、Zhang Bo 等人开发了一种基于人工智能的新算法，其可以通过深度学习的方法恢复严重退化的老照片。跟可以通过监管式学习解决的传统修复任务不同的是，真实照片的退化较为复杂，并且合成图像和真实老照片之间的域差使得网络不能泛化。这项新技术则提出了一种利用真实照片和大量合成图像对新的三重域平移网络。具体来说，他们训练了两个变分自编码器(VAE)，它们分别将旧照片和干净照片转换为两个隐空间。而这两个隐空间之间的转换可以通过合成配对数据来学习。









编辑于 2020-06-29 09:48:24