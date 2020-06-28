三星Galaxy Watch 3更多高清照片曝光

三星有望在 7 月发布 Galaxy Watch 3 智能手表。本周早些时候，著名的爆料者分享了 Galaxy Watch 3 的发布图片。现在又分享了这款智能手表的高质量图片，展示了其各个颜色版本。





新的渲染图显示，Galaxy Watch 3 将提供黑色和古铜色版本。尽管后者看起来像玫瑰金，但爆料者声称该颜色版本将被称为古铜色。古铜色版本的尺寸为 41 毫米，黑色版本的尺寸为 45 毫米。在第二张图片中，表盘中提到的“星期三 22”日期暗示三星可能会在 7 月 22 日（星期三）发布。





以往的报道表明，Galaxy Watch 3 将配备不锈钢或钛金属表盘。屏幕将采用大猩猩玻璃 DX 进行保护。它将具有 MIL-STD-810G 耐用性和 5ATM 耐水性。





41 毫米的 Galaxy Watch 3（SM-R840 型号）将配备 247mAh 电池和 1.2 英寸屏幕。另一方面，45 毫米型号（SM-R850型号）将配备 340mAh 电池和 1.4 英寸屏幕。 另外，Galaxy Watch 3 将支持无线充电。





Galaxy Watch 3 还将配备健康传感器，例如带有 ECG 的心率监测器，血压跟踪器，睡眠跟踪器等。它搭载 Tizen OS 5.5，该设备将配备 1GB 的 RAM 和 8GB 的内置存储。预计它将支持 LTE，GPS，NFC，Wi-Fi 和蓝牙等连接功能。