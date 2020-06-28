一加即将发布新款智能电视：共三个尺寸

去年一加发布了 OnePlus Q1 电视和 OnePlus Q1 Pro 电视，从而进入了智能电视领域。不过由于定价偏高，这些产品并没有带来太大的回响。最近，一加确认将于 7 月 2 日在印度推出价格更便宜的智能电视。





一加的新推文暗示，该公司可能会发布三个版本的新款智能电视。售价分别为 1X999、2X999 和 4X999 印度卢比。





本月早些时候，蓝牙 SIG 管理局认证了即将推出的 OnePlus 电视的 32 英寸和 43 英寸版本。除此之外，还有一款更大的 55 英寸版本。





32 英寸型号可能会支持高清分辨率。其它两款型号可能分别支持 Full HD 和 Quad HD 分辨率。通过这样的定价，OnePlus 有望在印度与小米，诺基亚和 Vu 等竞争对手进行竞争。





即将推出的 OnePlus 电视已经在亚马逊印度开始了预售。那些提前预订的朋友将可以免费享受 2 年的延长保修。





三种型号的详细规格已确认新电视具有 6.9 毫米超薄机身，并且屏幕与机身的比例为 95％。这表明它将配备非常薄的边框，支持 93％的 DCI-P3 色域。此外，它将为杜比视界和杜比全景声提供支持。