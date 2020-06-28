微软回应永久关闭实体店：中国市场不受影响

近日微软宣布永久关闭实体零售店，将专注于在线商店。有许多朋友会问，那么微软在中国零售业务是否会受到影响呢？





据新浪数码消息，微软中国已经就此事作出了回应，称中国市场的线下微软授权专卖店和 3C 电器零售商门店并不受本次新闻公布影响，将保持正常营运。





此前微软突然宣布关闭所有实体直营店，包括美国（含波多黎各）及其海外市场（据了解，海外市场包含澳大利亚、加拿大和英国）。未来只留下纽约、伦敦、悉尼以及总部雷蒙德的四家店作为体验中心，但不再对外出售产品。微软将因此计入 4.5 亿美元和关店相关的资产冲销费用。





微软表示，其 Microsoft Store 零售团队成员将在网站上继续为用户提供帮助。微软美国发言人还向媒体透露，所有直营店店员工都将有机会继续留在微软。





据悉，目前微软在中国市场的线下门店皆为授权店或 3C 电器零售商门店，而非官方直营店，官方直营仅通过线上的微软官方商城及其于天猫的微软中国官方旗舰店销售。