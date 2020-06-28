荣耀X10 Max现身Geekbench：配置全曝光

最近的报道显示，定于 7 月 2 日正式发售的荣耀X10 Max 5G 的型号名为 KKG-AN00。KKG-AN00 智能手机最近以完整的规格和图像出现在中国 TENAA 电信管理局的数据库中。现在，该手机已经出现在 Geekbench 跑分测试平台上。





荣耀X10 Max 5G 在 Geekbench 的列表显示，它由主频为 2.00GHz 的联发科八核处理器提供动力。其 MT6873 型号属于天玑800 5G SoC。





SoC 配有 8GB RAM，并且该设备已预装 Android 10 OS。该手机在 Geekbench 5 的单核测试中获得 539 分。在多核测试中获得 2186 分。





先前的报道显示，荣耀X10 Max 5G 将采用 7.09 英寸的 IPS LCD 面板，带有水滴开孔。屏幕配备了 RGBW 技术，可以在明亮的阳光下获得更好的亮度。此外，它具有侧面指纹读取器。





国行荣耀X10 Max 预计将提供 6GB 和 8GB RAM 版本以及 64GB 和 128GB 等存储版本，支持存储卡扩展更多存储空间。





该设备的电池容量为 4,900mAh。据说它支持 22.5W 快速充电。其背部具有 4800 万像素+200 万像素的双摄像头设置，800 万像素的前置摄像头。该智能手机尺寸为 176.46 x 84.91 x 8.3mm，重 227 克。