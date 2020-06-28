东航“周末随心飞”首个周末：6.5万张机票被兑换

此前东航推出了 3322 元的“周末随心飞”活动，并获得了不错的反响。日前产品迎来首个使用周末，第一波尝鲜旅客成功“兑换”产生了超过 6.5 万张机票，开启“任意飞”模式。





作为全民航领域首款“不限次、任意飞”的航空产品，上线仅仅一周就收到了旅客的争相追捧。根据东航方面提供的客座数据，截至6月24日，拥有“周末随心飞”权益的旅客已经成功兑换出超过 10 万张机票，6 月 27、28 日第一个使用周末超过 6.5 万张机票。具体而言，首次兑换的出行时间主要集中在端午小长假期间和7月的几个周末。出行目的包括旅游、探亲、返乡、返校在内的等各类出行需求。





而从总体航班预定情况来看，近期旅客集中兑换的热门航线目的地主要集中前往上海、成都、拉萨、昆明、重庆、深圳、西安、广州、三亚、厦门、长沙等城市，飞行时间普遍在 2-3 小时左右。





东航相关负责人介绍说，“周末随心飞”上线后，不少完成绑定的旅客立即开启“预定机票模式”。从数据分析来看，通往著名旅游城市的航班持续火爆，以往“受冷落”的早班机也开始“走俏”。