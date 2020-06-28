如何从 iOS 14 降级到 iOS 13？

在前几天的 WWDC20 全球开发者大会上，苹果和预期一样推出了 iOS 14，并在当天放出了第一个开发者测试版本。顾名思义该版本主要面向开发者，让后者能够熟悉新系统的各种新框架和技术，提前为九月推送的正式版进行应用适配。





虽然面向普通消费者的 iOS 14 正式版要和往年一样等到九月才推送，但还是有很多用户通过描述文件下载了首个测试版。上周 WWDC 一结束我就给我的主力机刷上了 iOS 14，虽然新系统的各种新功能让人眼前一亮，但由于只是首个 beta 版本，难免存在某些影响体验的 BUG，例如占用过多存储容量、设备发烫、微信小程序闪退等。









所以我决定重新刷回 iOS 13，如果你也和我一样尝鲜劲过了，想从 iOS 14 刷回 iOS 13，可以以这篇文章作为参考。





第一步，下载合适的固件版本，由于苹果已经关闭了 iOS 13.5 的验证通道，所以目前只有 iOS 13.5.1 可选。前往威锋「苹果工具」，选择和自己的设备匹配的固件版本下载；





第二步，将设备连接至 PC 或 Mac，打开最新版 iTunes，如果你的 Mac 系统为 Catalina（macOS 10.15），则需要前往「访达」；





【注意：更新固件或者恢复系统时可能会遇到「53 错误」提示，这时你可以选择将 PC 或 Mac 连接至联通网络热点来避免。】





第三步，在显示的设备页中，按住「Shift（PC）」或「option（Mac）」点击「恢复 iPhone」，然后选中第一步下载的固件，开始刷机；









第四步，如果刷机成功，请跳至第八步；如果不成功，或者设备连接至 PC 或 Mac 显示设备出现问题，请继续阅读第五步；





第五步，将设备置于「恢复模式」，iPhone 8 以上机型需要按下调高音量键然后松手，再按下调低音量将然后松手，最后按住电源键直到看到恢复模式，；iPhone 7 系列和第七代 iPod touch 需要同时按住电源键和调低音量键直到看到恢复模式；iPad、iPhone 6s 或更早机型需要同时按住 Home 键和电源键直到看到恢复模式；









第六步，重新将处于恢复模式的设备与 PC 或 Mac 连接，当看到「恢复」或「更新」选项时，选择「更新」，这是系统将尝试在不抹掉数据的情况下重新安装软件。请等待电脑下载完成。如果下载耗时超过 15 分钟，并且设备退出恢复模式屏幕，请等待下载完成后重新将设备置于「恢复模式」（第五步）；





【注意：更新固件或者恢复系统时可能会遇到「53 错误」提示，这时你可以选择将 PC 或 Mac 连接至联通网络热点来避免。】





第七步，重新将处于恢复模式的设备与 PC 或 Mac 连接，当看到「恢复」或「更新」选项时，这时选择「恢复」，等到设备恢复完成；









第八步，从备份恢复设备数据，具体可以参考这个苹果官方支持文档。





最后，提醒大家主力机谨慎升级至测试版系统，特别是 Apple Watch 和 Mac，前者升级后很难降级，后者则可能出现适配问题。如果按照上面的重刷步骤仍然无法成功降级，请寻求苹果官方售后的支持。





编辑于 2020-06-28 11:01:07