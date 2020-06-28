在被苹果收购后：这个软件不再支持第三方应用

在被苹果公司收购之后，移动设备管理软件 Fleetsmith 似乎已经失去了连接第三方应用的能力。





本周早些时候，苹果宣布收购了 MDM 专家 Fleetsmith，Fleetsmith 表示此举将使它能够“在不牺牲隐私和安全的情况下”提供客户服务。





但是，似乎某些使用苹果硬件和软件的管理员对此次收购带来的至少一项变更感到不满意。据 TechCrunch 称，苹果表示将停止 Fleetsmith 的第三方应用支持。





以前，MDM 平台维护一个第三方应用程序目录，允许系统管理员快速将应用和应用更新（例如 Zoom 或 Google Chrome）部署到苹果设备。





苹果在过渡时给 Fleetsmith 客户的电子邮件中表示，应用目录和支持第三方应用的功能都已被删除。该电子邮件还包含支持文章和文档的链接，尽管 TechCrunch 与之交谈的系统管理员说它们并没有太大帮助。





一位 Fleetsmith 客户表示，第三方应用目录是其公司购买 MDM 软件的“主要原因”。





尽管苹果有自己的工具集可为企业和企业客户提供 MDM 服务，但第三方选择对于中小型公司来说是一种更流行的途径。展望未来，这可能会随着 Fleetsmith 的收购和 WWDC 2020 宣布的新更新而改变。









编辑于 2020-06-28 10:32:50