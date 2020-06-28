苹果在新系统中改进了对APFS的支持

苹果正在其计算平台上增加对 APFS 的支持，将使用 Time Machine 和 APFS 格式磁盘的功能引入到 macOS Big Sur，同时使用户能够在 iOS 和 iPadOS 14 中使用加密的 APFS 查看外部驱动。





APFS 于 2016 年推出，是苹果全新的文件系统，实际上已在整个设备生态系统中使用。随着 macOS Big Sur，iOS 14 和 iPadOS 14 的推出，苹果将在一些新领域中增加对 APFS 的支持，从而使其对用户更加实用。





外媒 9to5Mac 报道称，在 macOS Big Sur 上，苹果终于实现了将 APFS 格式的驱动器与 Time Machine 一起使用的功能。使用 macOS Catalina 和更早版本，用户可以备份到 HFS+ 格式的磁盘，但不能备份到 APFS 格式的版本，而 macOS 提供了将驱动器重新格式化为 HFS+ 的功能。





在 Big Sur 下，用户将能够直接备份到 APFS 格式的驱动器，而无需重新格式化任何磁盘。





对于 iOS 14 和 iPadOS 14，苹果为特定用例（APFS 加密驱动器）加入了一个外部驱动器支持。虽然目前可以从 iPhone 或 iPad 查看多种常见格式的外部驱动器，但它仅适用于非加密驱动器，而移动设备无法读取加密驱动器。





将加密的 APFS 驱动器连接到 iOS 14 或 iPadOS 14 时，该驱动器将显示在更新的侧边栏上，选择该驱动器会显示密码提示以对其进行解密。





对加密驱动器的附加支持仅适用于 APFS 格式的驱动器，对于多平台环境中的某些用户来说，这仍然可能是一个限制因素。



