《地下城与勇士》手游将于 8 月 12 日上线，PC 版是全球最赚钱的游戏

6 月 27 日，腾讯游戏于线上举办了年度发布会，备受关注的《地下城与勇士》手游在会上宣布了正式上线日期 —— 8 月 12 日，目前玩家已经可以在 App Store 预定这款手游。





官方表示，为了继承端游原汁原味的体验，让手游玩家也获得爽快的战斗感受，开发人员在端游复刻的基础上进行了深入的移动端优化。在画面上，《地下城与勇士》手游沿用端游的 2D 像素风帧动画技术并全部进行重新绘制，以保证 DNF 独特战斗打击感的完美呈现；其次，为了连招的快感和多样化，手游版还坚持了技能的自由搭配，让每个职业约有 40 余个技能；同时，DNF 手游也保留了端游的技能中断释放机制，勇士们可以强制中断当前技能，并释放另一个技能，给战斗和连招将带来更多的选择。









而针对玩家的个性化需求，官方也表示《地下城与勇士》手游还进行针对性的开发改善。例如，针对大家对按键自定义的需求，开发了多种按键模式和自由配置模式；增加需要队伍配合和操作挑战乐趣的新副本，以及新的人气职业、手游专属职业技能等。





数据统计公司 SuperData Research 公布的 2019 年全球数字游戏年度总结报告显示，已经推出八年的《地下城与勇士》仍然具备极强的「吸金」能力，在免费端游收入榜单中排名第二，录得 16 亿美元的年收入成绩。







