Safari很快将支持其它浏览器的Web扩展移植

在 macOS Big Sur 中，Safari 将支持更多类型的 Web 扩展，苹果也将使其更容易从其它浏览器移植现有扩展。





Safari 虽然支持扩展，但是与 Google Chrome 或 Firefox 这样的浏览器相比，其可用的扩展并不多。在 macOS Big Sur 中，苹果引入了对 Safari Web 扩展的其它支持。





在 WWDC 开发人员会议中，苹果宣布了 Safari Web Extensions。本质上，浏览器将采用类似于 Chrome 和 Firefox 的扩展 API。对于 Mac 用户而言，这意味着 Safari 现在将支持范围更广的扩展。





以前，Safari 仅允许共享扩展名或内容阻止程序。展望未来，Safari Web 扩展将使开发人员更容易使用 JavaScript，HTML 和 CSS 等技术来编写有用的附加组件。





苹果正在采取与 Firefox 等浏览器略有不同的方法。Safari Web Extensions 将与本机应用程序打包在一起-尽管这些应用程序本身可以简单地用作占位符，以促进通过 App Store 的批准。





该公司还发布了 Xcode 12 中的工具，这些工具将使扩展创建者更轻松地将其现有的浏览器插件移植到 Safari。





除了扩展功能改进外，苹果还增强了 macOS Big Sur 中 Safari 的设计，性能和隐私。









编辑于 2020-06-27 20:43:51