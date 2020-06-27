华硕ROG Phone 3电竞手机通过蓝牙SIG认证

此前华硕宣布，将于 7 月发布 ROG Phone 3 电竞手机。该手机已经在多个认证平台上被发现，例如 Wi-Fi Alliance 和 TENAA。它也已出现在 Geekbench 跑分测试站点上。如今，这款智能手机获得了蓝牙 SIG 权威机构的又一项重要认证。





蓝牙 SIG 已批准了 ROG Phone 3 的 I003D 和 I003DD 型号。该清单确认了设备上对蓝牙 5.1 和蓝牙 5.2 的支持。





有传言称，增强版的骁龙 865 将于下个月首次亮相。新的 SoC 将被称为 Snapdragon 865 Plus 还是 Snapdragon 868，还有待观察。但新的芯片组有望支持蓝牙 5.2。华硕 ROG Phone 3 可能是第一款搭载 Snapdragon 865+ SoC 的手机。





华硕 ROG Phone 3 的 TENAA 外观表明，它将采用 6.59 英寸无挖孔的 AMOLED 屏幕，并支持 Full HD+ 分辨率。该设备可能为用户提供高达 16GB 的 RAM 和高达 512GB 的内部存储。手机的安兔兔清单显示，它具有 LPDDR5 RAM 和 UFS 3.0 存储。





电池容量可能为 5800mAh，支持 30W 快速充电。该设备的背面有一个 6400 万像素的三摄像头系统，前置摄像头为 1300 万像素。



