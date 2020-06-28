报告显示智能手机用户计划在购买新机时削减20%预算

一份最新的报告显示，有三分之一的智能手机用户在购买下一部智能手机时会降低 20%的预算。





该报告来自著名的分析公司 Counterpoint Research。根据他们的发现，支出减少的主要原因是持续的冠状病毒大流行。目前，各个行业和经济体遭受了巨大冲击，在此期间消费者支出也大幅下降。





总体而言，这将转化为智能手机行业及其 2020 年全年销售数字的负面趋势。该研究在美国、英国、印度、法国、德国、西班牙和意大利进行，发现了一些有趣的内容。印度，西班牙和意大利等国家/地区大多数人都在计划等待购买新手机。另一方面，在像美国这样的地区，有一部分人计划推迟购买智能手机。





高级分析师 Pavel Naiya 表示：“冠状病毒的爆发和未来收入的不确定性已经影响了消费者的行为，许多人严格将购买仅限于必需品。西班牙和意大利的智能手机消费者受影响最大，这些消费者打算将未来智能手机购买预算削减 20％或更多，西班牙（27％）和意大利（25％）最高，其次是美国（24％），从目前的情况来看，我们预计这一趋势将持续到2021年中。”





你有计划在近期购买手机吗？如果是的话，预算是否受到影响？



