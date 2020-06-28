报告显示智能手机用户计划在购买新机时削减20%预算

乔纳森森森 发表于: 06-27 12:45:38
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你是否计划在近期更换手机？

一份最新的报告显示，有三分之一的智能手机用户在购买下一部智能手机时会降低 20%的预算。

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该报告来自著名的分析公司 Counterpoint Research。根据他们的发现，支出减少的主要原因是持续的冠状病毒大流行。目前，各个行业和经济体遭受了巨大冲击，在此期间消费者支出也大幅下降。


总体而言，这将转化为智能手机行业及其 2020 年全年销售数字的负面趋势。该研究在美国、英国、印度、法国、德国、西班牙和意大利进行，发现了一些有趣的内容。印度，西班牙和意大利等国家/地区大多数人都在计划等待购买新手机。另一方面，在像美国这样的地区，有一部分人计划推迟购买智能手机。

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高级分析师 Pavel Naiya 表示：“冠状病毒的爆发和未来收入的不确定性已经影响了消费者的行为，许多人严格将购买仅限于必需品。西班牙和意大利的智能手机消费者受影响最大，这些消费者打算将未来智能手机购买预算削减 20％或更多，西班牙（27％）和意大利（25％）最高，其次是美国（24％），从目前的情况来看，我们预计这一趋势将持续到2021年中。”


你有计划在近期购买手机吗？如果是的话，预算是否受到影响？


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夏夜耳语
沙发

🛋️

昨天 13:15
来自 iPhone 7
killpopo
板凳
12出来的后 到时候不知道会多少真香警告了
昨天 13:42
来自 威锋网页版
查看1条回复
fangmolove
地板

年底再换吧

昨天 15:22
来自 iPhone XS Max
薛之谦1
4 楼

害 用到报废

昨天 15:35
来自 iPhone XR
ZHU爺
5 楼

物价在涨，消费水平（个人认为合适的价格）停滞在前几年水平

昨天 16:45
来自 iPhone 6S
手机锋友n9bfneq
6 楼
引用 @killpopo 的回复
12出来的后 到时候不知道会多少真香警告了

管它香不香辣反正我不买苹果

昨天 19:03
来自 iPhone 5S
panda
7 楼

6SP 一直用到各种 app 不支持为止。🙄

昨天 23:39
来自 iPhone 6S Plus