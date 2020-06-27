DXOMark新iPhone SE相机总分：不敌Redmi K20 Pro





苹果之前推出了 iPhone SE 2020，其中颇为意外地搭载了 A13 仿生芯片组，该芯片组与 iPhone 11 系列内部的芯片组相同。但新款 iPhone SE 的相机性能自然不能与 iPhone 11 相媲美，DXOMark 近日就对这款相机镜头进行了分析。





之前 DXOMark 对 2020 年 iPhone SE 的音频进行了评分，该分级显示它是中档智能手机中最好的。至于相机方面的评论，该设备的后置相机平均得分为 101 分，自拍相机平均得分为 83 分。主摄像头的照片得分为 103 分，视频得分为 98 分，总得分为 101 分。





尽管价格较低的 iPhone SE 在许多方面都能提供与 iPhone 11 相当的质量，但与 DXOMark 上性能最高的型号相比，其单相机配置显然不足以进行变焦和散景拍摄。





缺乏超广角相机也对这款相机的评分造成了影响，这是它与 iPhone 11 之间的主要区别。总体得分与 iPhone X 和 Pixel3A 相同，但低于总得分为 102 分的 Redmi K20 Pro。



