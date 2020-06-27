DXOMark新iPhone SE相机总分：不敌Redmi K20 Pro

乔纳森森森 发表于: 06-27 11:58:16
来自 威锋网页版
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评分不代表使用体验，用过SE的朋友来说说。


苹果之前推出了 iPhone SE 2020，其中颇为意外地搭载了 A13 仿生芯片组，该芯片组与 iPhone 11 系列内部的芯片组相同。但新款 iPhone SE 的相机性能自然不能与 iPhone 11 相媲美，DXOMark 近日就对这款相机镜头进行了分析。

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之前 DXOMark 对 2020 年 iPhone SE 的音频进行了评分，该分级显示它是中档智能手机中最好的。至于相机方面的评论，该设备的后置相机平均得分为 101 分，自拍相机平均得分为 83 分。主摄像头的照片得分为 103 分，视频得分为 98 分，总得分为 101 分。

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尽管价格较低的 iPhone SE 在许多方面都能提供与 iPhone 11 相当的质量，但与 DXOMark 上性能最高的型号相比，其单相机配置显然不足以进行变焦和散景拍摄。

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缺乏超广角相机也对这款相机的评分造成了影响，这是它与 iPhone 11 之间的主要区别。总体得分与 iPhone X 和 Pixel3A 相同，但低于总得分为 102 分的 Redmi K20 Pro。


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mengmaimai
沙发

买se的人会在意它的拍照？

昨天 12:13
来自 iPhone 11 Pro Max
邓云芃公司
板凳

扫个码就够了😂

昨天 12:18
来自 iPhone 11
薛之谦1
地板

看看就行

昨天 12:32
来自 iPhone XR
夏夜耳语
4 楼

有啥意义？这也能水一篇文章？？

昨天 13:16
来自 iPhone 7
bySpeedMAX
5 楼

说实话，现在安卓拍照的确强，录个vlog，拍几张照片确实好看，但仅限于这一点，用起来不舒服才是难点。买来录视频做直播做up主就很不错，但是真正拿来用还是差点东西，各方面不是很符合我胃口

昨天 13:21
来自 iPhone XR
服务俄不符合
6 楼

这种野榜也就是在强国天天出现 正常国家谁叼它

昨天 13:45
来自 iPhone 6S Plus
hockhou
7 楼

单摄就有这种分数，那些三摄的也就这样

昨天 14:27
来自 iPhone XS Max
夏目阿
8 楼

放心吧，这dxo测试苹果很积极，而且苹果必然分不会高，就是放上去给金主爸爸吊打的

昨天 16:26
来自 iPhone XS Max
pagem
9 楼

讲道理说实话超广角实用性不大

昨天 16:37
来自 iPhone XS Max
手机锋友u6bglnf
10 楼

我就举个例子 苹果在xs上用的可能是一代安卓低端机用烂的imx363传感器 其106分完全靠比较好的镜头片 以及软件调校。

就是这样 你舍不得定制旗舰传感器 你想要赚更多利润 你在硬件上和安卓的差距肯定会有很大 这些靠软件是弥补不了的

昨天 16:40
来自 iPhone XS Max