watchOS 7支持Apple Watch本地运行快捷指令

乔纳森森森 发表于: 06-27 11:13:24
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iOS的快捷指令可以同步到手表上了。

watchOS 7 于今年秋天发布正式版后，Apple Watch 用户将能够在没有连接 iPhone 的情况下在 Apple Watch 上运行快捷指令，从而大大扩展了手表的功能。

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Apple Watch 上的快捷指令有望为复杂的操作提供强大的一键式触发器，例如运行 Apple Music 播放列表，控制 HomeKit 设备，请求 Siri 进程等等。其中的许多功能将通过 watchOS 7 首次在苹果的可穿戴设备上使用。


周一苹果宣布了对 watchOS 的 Siri 快捷指令的支持，尽管苹果未能详细说明该功能的工作方式。具体来说，目前尚不清楚快捷指令是否会在 Apple Watch 上作为独立的本机操作还是绑定到 iPhone 时的远程触发器提供。


苹果在周五的开发者会议上回答了这个问题，并指出 Watch 可以在没有连接 iPhone 的情况下在本地运行快捷指令。

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快捷指令处理中有一些因素在起作用。首先，考虑快捷指令类型。如果该操作是 NSUserActivity，则 watchOS 7 将查找运行的主机应用。缺少所述应用会导致错误消息出现。同样，快捷指令意向在 Watch 上通过应用扩展进行本地处理，或者在 iPhone 上作为备份进行远程处理。


新的快捷指令应用为用户提供了通过 iCloud 在 iOS，iPadOS 和 watchOS 之间同步的功能。在 watchOS 7 中，快捷指令还可以当作表盘的复杂功能来使用。


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delicate___
沙发

watchOS7有没有提示太大了装不上的呀 我是s3🧐 怎么今年iOS14和watchOS7所需的容量都变大

昨天 11:22
来自 iPhone X
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MacEBC
板凳
引用 @delicate___ 的回复

watchOS7有没有提示太大了装不上的呀 我是s3🧐 怎么今年iOS14和watchOS7所需的容量都变大

同机同表，不打算升了

昨天 13:15
来自 iPhone X
e447788
地板
啥时候手表才能三四天充一次电。。smile
昨天 18:47
来自 威锋网页版
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7406034449
4 楼
引用 @e447788 的回复
啥时候手表才能三四天充一次电。。smile

我现在一周一充

昨天 19:48
来自 iPhone 11 Pro
e447788
5 楼
引用 @7406034449 的回复

我现在一周一充

我靠,兄弟,你咋做到的

昨天 23:11
来自 iPhone 11
天太热剪个头
6 楼
引用 @e447788 的回复

我靠,兄弟,你咋做到的

省电模式了解一下

昨天 23:46
来自 iPhone 6S Plus