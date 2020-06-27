微软宣布永久关闭其全球实体店：仅留4家

微软昨晚宣布将永久关闭其全球实体店，公司的零售员工将继续通过微软公司办公室和远程服务客户，并提供销售，培训和支持。





微软将继续运营其在线店面，并且还计划为纽约，伦敦，悉尼及其华盛顿州雷蒙德市的客户重新打造“体验中心”（仅存四个实体地点）。





微软公司副总裁戴维·波特（David Porter）表示：“随着我们的产品组合已发展成为主要的数字产品，我们的在线销售量有所增长，而我们才华横溢的团队已证明可以成功地为客户提供服务。 “我们感谢Microsoft Store的客户，我们期待继续与在微软公司所在地的在线销售团队一起为他们提供服务。”





微软于 2009 年 10 月在亚利桑那州斯科茨代尔开设了第一家实体商店，距苹果在加利福尼亚州格伦代尔和华盛顿特区开设的第一家商店八年的时间。





微软表示，关闭实体店将“导致约 4.5 亿美元的税前费用，相当于每股 0.05 美元”，这笔费用将记录在截至 6 月 30 日的季度内。微软表示：“这笔费用主要包括资产冲销和减值。”