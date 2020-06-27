iOS 14照片应用支持添加自定义标题功能了

iOS 14 更新为“照片”应用添加了一些新功能，包括一个可以直接向图像添加自定义标题的功能，这是“照片”用户长期以来一直想要的。





Mac 版的“照片”应用以前通过“描述”字段来支持这一功能，但在 iPhone 上，没有添加类似信息的方法。在 ‌iOS 14‌ 中，输入自定义标题将非常容易。





现在 ‌iPhone‌ 上全屏查看照片，然后向上滑动以进入标题字段。点击该字段，键入标题，然后确认即可。





如果启用了 iCloud 照片库，则 iOS 14 中的标题会在所有设备上同步，并且 macOS Big Sur 中的“描述”字段已重命名为“标题”以保持一致性。





使用 ‌iOS 14‌ 在照片上添加标题可以实现更高级别的标记和管理，因为现在可以使用‌照片‌搜索界面来搜索标题。仍然没有用于编辑照片元数据的本机选项，但通过标题可以更轻松地添加跨设备可见的标签。





在 iOS 14 中，照片应用还有其它一些实用的改进，例如新的过滤器，以及对相册进行排序以及对 Live Photos 进行更好的自动播放。