富士推出Instax Mini 11拍立得相机：561元

富士胶片（Fujifilm）是全球备受推崇的相机品牌之一，这家日本公司刚刚宣布了面向印度市场的 Instax Mini 11 拍立得相机。





这款相机的主要亮点是自动曝光功能，该功能使用户能够在不同的光照条件下（例如，在室外晴天或在黑暗室内条件下）拍照。镜头上方装有闪光灯，有效范围为 2.7 米。





在设计方面，Instax Mini 11 具有紧凑的圆形机身。它的尺寸为 121.2×107.6×67.3mm，重 293 克，不含电池，绑带和胶片。当然，它使用了两节 AA 型电池，相机的最大拍摄范围为 0.5 米，ISO 范围为 800，快门速度为 1/2 至 1/250 秒。它也可以在大约 90 秒内拍摄尺寸为 62x46mm 的图像，具体取决于环境温度。





Instax Mini 11 还具有自拍模式，可以通过在打开相机电源后拉出镜头的前端来激活该模式。用户可以使用镜头旁的镜子检查自拍照的取景情况。闲置超过 5 分钟时，相机还支持自动关机功能。此外，它还带有两个可更换的快门按钮配件。





目前，Fujifilm Instax Mini 11 可通过亚马逊印度购买，它的价格为 5999 卢比，约合 561 元，有五种颜色可供选择。



