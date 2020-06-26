富士推出Instax Mini 11拍立得相机：561元

乔纳森森森 发表于: 06-26 21:05:43
来自 威锋网页版
2624
7
只看作者
看着有点可爱。

富士胶片（Fujifilm）是全球备受推崇的相机品牌之一，这家日本公司刚刚宣布了面向印度市场的 Instax Mini 11 拍立得相机。

image

这款相机的主要亮点是自动曝光功能，该功能使用户能够在不同的光照条件下（例如，在室外晴天或在黑暗室内条件下）拍照。镜头上方装有闪光灯，有效范围为 2.7 米。


在设计方面，Instax Mini 11 具有紧凑的圆形机身。它的尺寸为 121.2×107.6×67.3mm，重 293 克，不含电池，绑带和胶片。当然，它使用了两节 AA 型电池，相机的最大拍摄范围为 0.5 米，ISO 范围为 800，快门速度为 1/2 至 1/250 秒。它也可以在大约 90 秒内拍摄尺寸为 62x46mm 的图像，具体取决于环境温度。

image

Instax Mini 11 还具有自拍模式，可以通过在打开相机电源后拉出镜头的前端来激活该模式。用户可以使用镜头旁的镜子检查自拍照的取景情况。闲置超过 5 分钟时，相机还支持自动关机功能。此外，它还带有两个可更换的快门按钮配件。

image

目前，Fujifilm Instax Mini 11 可通过亚马逊印度购买，它的价格为 5999 卢比，约合 561 元，有五种颜色可供选择。


全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
收购二手软妹
沙发

长得很像我女儿的泡泡机

06-26 22:17
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
qquser15xu1vk
板凳
image
06-26 23:14
来自 iPhone XS
野路子洛书
地板

这特么明明是广场卖的五十块钱的泡泡机

06-26 23:18
来自 iPhone 11 Pro
BYFANS
4 楼

相纸太烧钱了😩

06-26 23:22
来自 iPhone X
小丁12345
5 楼
引用 @收购二手软妹 的回复

长得很像我女儿的泡泡机

对对，我家也有😂

06-26 23:37
来自 iPhone 11 Pro Max
薛之谦1
6 楼

有点可爱

昨天 00:20
来自 iPhone XR
iphone5538
7 楼

网红泡泡机？

昨天 09:00
来自 iPhone XR