PlayStation 官方刚刚宣布,《The Last of Us Part II》(最后生还者 第二部)在全球已销售了 400 万份,成为史上销售速度最快的第一方 PS4 独占游戏。





PlayStation 首先答谢了玩家们的支持,并表示《The Last of Us Part II》在游戏中进行了大范围创新,包括大量的优秀玩法和耐人寻味的故事。所有的这一切成就了这一世代主机代表性的游戏体验,并使之成为销售速度最快的第一方 PS4 独占游戏。





自游戏推出以来便受到了极大的争议,尤其是媒体评分和玩家评分的大相径庭,使得不少预购了的买家退款。当然小编认为,游戏方面素质还是处于 PS4 的第一梯队,只不过是因为剧情的编排而遭到了玩家们的“吐槽”。





从目前的情况来看,似乎还是有不少玩家购买了这款争议颇大的作品。