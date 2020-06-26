“iPhone 12 Pro”两款机型或将配备120Hz屏幕

据爆料者称，苹果即将推出的“iPhone 12 Pro”和“‌iPhone 12‌ Pro Max”将具有高达 120Hz 刷新率的屏幕，从而提供更流畅的屏幕体验。





Ice Universe 今天上午发推文说：“可靠的消息来源，如果没有发生意外，‌iPhone 12‌ Pro 和 ‌iPhone 12‌ Pro Max 基本上已经确定了最大 120Hz 的刷新率。”





与此相关的是，iOS 14 开发者测试版的可访问性设置显示可将设备的帧速率限制为每秒 60 帧。该设置（并非针对所有 Beta 用户都出现）表明，未来的 iPhone 可能具有更高的刷新率。当前的 iPhone 的最大刷新率为 60Hz。





苹果已经在其 iPad Pro 机型中使用可变刷新率技术，但是他们仍然使用 LCD 面板而不是 OLED。





苹果以“ProMotion”这个名字来宣传 iPad Pro 的这项专有技术，该技术可以根据内容的移动来动态调整屏幕，以实现流畅的滚动，更快的响应速度。它可以即时进行所有操作，从而节省电池电量。





另一位爆料者 Max Weinbach 之前还暗示传闻的 6.1 英寸和 6.7 英寸的 ‌iPhone 12‌ Pro 系列将配备高刷新率 120Hz ProMotion 屏幕。



