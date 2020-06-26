“iPhone 12 Pro”两款机型或将配备120Hz屏幕

乔纳森森森 发表于: 06-26 20:30:16
来自 威锋网页版
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iPhone的120Hz屏，期待吗？

据爆料者称，苹果即将推出的“iPhone 12 Pro”和“‌iPhone 12‌ Pro Max”将具有高达 120Hz 刷新率的屏幕，从而提供更流畅的屏幕体验。

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Ice Universe 今天上午发推文说：“可靠的消息来源，如果没有发生意外，‌iPhone 12‌ Pro 和 ‌iPhone 12‌ Pro Max 基本上已经确定了最大 120Hz 的刷新率。”


与此相关的是，iOS 14 开发者测试版的可访问性设置显示可将设备的帧速率限制为每秒 60 帧。该设置（并非针对所有 Beta 用户都出现）表明，未来的 iPhone 可能具有更高的刷新率。当前的 iPhone 的最大刷新率为 60Hz。


苹果已经在其 iPad Pro 机型中使用可变刷新率技术，但是他们仍然使用 LCD 面板而不是 OLED。


苹果以“ProMotion”这个名字来宣传 iPad Pro 的这项专有技术，该技术可以根据内容的移动来动态调整屏幕，以实现流畅的滚动，更快的响应速度。它可以即时进行所有操作，从而节省电池电量。


另一位爆料者 Max Weinbach 之前还暗示传闻的 6.1 英寸和 6.7 英寸的 ‌iPhone 12‌ Pro 系列将配备高刷新率 120Hz ProMotion 屏幕。


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程书记
沙发

之前玩过一加8 pro手机，120hz的屏幕玩着头晕

06-26 20:50
来自 iPhone 8
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W_ing
板凳

自适应刷新率就行，别全局

06-26 21:22
来自 iPhone 11 Pro
yy210210
地板

5.4上120hz刷新絕對買

06-26 21:40
来自 iPhone 11 Pro
qqlikewf
4 楼

5.4的有没有90hz

06-26 22:03
来自 iPhone 8
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手机锋友r5y6pgp
5 楼

直接把promotion自适应全机型通用！

我就可以apple,yes！

06-26 22:04
来自 iPhone X
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witch0214
6 楼
引用 @手机锋友r5y6pgp 的回复

直接把promotion自适应全机型通用！

我就可以apple,yes！

恩，那价格也升上去，yes?

06-26 22:49
来自 iPhone XR
souldragon70
7 楼

这是要出iPhone Pencil的节奏，2020的PencilKit升级巨大，下放到iPhone上，打通Apple Pencil的生态环境。

昨天 05:13
来自 iPhone 11 Pro Max
xoandong
8 楼

有90已经可以了 再配上5g 系统足够。希望做好点。

昨天 05:59
来自 iPhone 11 Pro
一网住情深
9 楼
刷新率太高了
昨天 06:32
来自 威锋网页版
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haoqing277
10 楼
引用 @程书记 的回复

之前玩过一加8 pro手机，120hz的屏幕玩着头晕

那是你不行

昨天 07:47
来自 iPhone SE2