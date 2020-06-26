新爆料：苹果还会推出两款支持4G的iPhone 12机型

一份新的报道显示，苹果正准备推出两款仅支持 4G 网络的 iPhone 12 机型。由于许多国家尚未采用更新更快的带宽，尽管即将推出的产品线是苹果第一款支持 5G 的产品，但 4G 版本的推出似乎仍然有受众群体。





据分析师 Daniel Ives 称，新支持 LTE 的 iPhone 12 起售价为 549 美元，约 3885 元。此外，LTE 的 iPhone 12 Max 是第二款 4G 手机产品，定价为 649 美元，约 4592 元。尽管大多数传闻都指向苹果会发布完整的 5G 产品阵容，但现在也有消息显示，这家位于库比蒂诺的巨头也正在研发两款单独的 4G 型号。





分析师 Jun Zhang 表示，4G 版 iPhone 12 型号甚至可能配备 LCD 屏幕。Jun 早在 2019 年 12 月就对此进行了报道，并表示苹果可能会在 2020 年推出六款 iPhone 12。其中包括两款 4G 产品，其中一款将配备 LCD 屏幕。该系列中的某些型号可能命名为 iPhone 12，iPhone 12 Pro，甚至是 iPhone 12 Max，至于其它三种型号的名称，目前尚不明朗。





但是，如果苹果真的决定销售六款 iPhone 12 机型的话，它将为客户提供更多选择，涵盖中端到高端价位。