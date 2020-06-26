新爆料：苹果还会推出两款支持4G的iPhone 12机型

乔纳森森森 发表于: 06-26 18:39:52
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4G新iPhone，应该还有市场？

一份新的报道显示，苹果正准备推出两款仅支持 4G 网络的 iPhone 12 机型。由于许多国家尚未采用更新更快的带宽，尽管即将推出的产品线是苹果第一款支持 5G 的产品，但 4G 版本的推出似乎仍然有受众群体。

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据分析师 Daniel Ives 称，新支持 LTE 的 iPhone 12 起售价为 549 美元，约 3885 元。此外，LTE 的 iPhone 12 Max 是第二款 4G 手机产品，定价为 649 美元，约 4592 元。尽管大多数传闻都指向苹果会发布完整的 5G 产品阵容，但现在也有消息显示，这家位于库比蒂诺的巨头也正在研发两款单独的 4G 型号。

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分析师 Jun Zhang 表示，4G 版 iPhone 12 型号甚至可能配备 LCD 屏幕。Jun 早在 2019 年 12 月就对此进行了报道，并表示苹果可能会在 2020 年推出六款 iPhone 12。其中包括两款 4G 产品，其中一款将配备 LCD 屏幕。该系列中的某些型号可能命名为 iPhone 12，iPhone 12 Pro，甚至是 iPhone 12 Max，至于其它三种型号的名称，目前尚不明朗。


但是，如果苹果真的决定销售六款 iPhone 12 机型的话，它将为客户提供更多选择，涵盖中端到高端价位。

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麥爹
沙发

沙发

06-26 18:45
来自 iPhone XS Max
liyinbc779
板凳
3G很快，我一直用的3G，看视频、打游戏一点毛病都没有，实在信号不好才打开4G。等5G出来，我依旧用3G。等过几年视频游戏等应用 对网速的要求更高、对延时的要求更低后，我考虑用4G。也许5年后我会考虑用5G。
06-26 18:47
来自 威锋网页版
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小小小小龙龙龙
地板

一会又要蹦出来些5g吹，又说没5g苹果又要完蛋了smile

06-26 18:48
来自 iPhone 11
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手机锋友r5y6pgp
4 楼

意义在哪儿呢 全部兼容不香吗

06-26 18:49
来自 iPhone X
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a2651011
5 楼

不发个4G版的，5G不好意思加价

06-26 18:56
来自 iPhone 6S Plus
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王者之风S
6 楼

苹果最喜欢这样做了

06-26 19:00
来自 iPhone XS Max
CHiLiam_周
7 楼

可作老人机用…

06-26 19:04
来自 iPhone 11 Pro
lol1314
8 楼
3g我们都嫌快了，一般挂机用2g，省电环保。
06-26 19:05
来自 威锋网页版
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李冬妮
9 楼
引用 @手机锋友r5y6pgp 的回复

意义在哪儿呢 全部兼容不香吗

低配版存在的一部分意义在于让高配版更有优越感！

06-26 19:15
来自 iPhone 11 Pro Max
林林林泽州
10 楼

最新爆料，2022年苹果惑将推出iPhone14

06-26 19:22
来自 iPhone X