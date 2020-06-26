骁龙865 Plus芯片最快于下个月推出

乔纳森森森 发表于: 06-26 18:22:01
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下半年的安卓旗舰有望搭载这款芯片。

目前，高通公司的骁龙 865 是最强的旗舰芯片组，但是下个月情况可能会有所改变了。

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根据微博用户@i冰宇宙爆料，骁龙 865 的升级版本-被称为骁龙 865 Plus 的新芯片可能会在 2020 年 7 月推出。因此，今年下半年推出的大多数设备将搭载这款最新的旗舰芯片。


关于这款芯片，据报道称骁龙 865 Plus 的主频为 3.09GHz，而 865 为 2.84GHz。华硕的 ROG Phone 3 有望率先搭载这颗新芯片，有趣的是，ROG Phone 2 当时是首款搭载骁龙 855 Plus 的芯片。

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根据安兔兔跑分显示，该芯片组的总得分为 646,310 分，其中包括 CPU 得分 183,149 分，GPU 得分 247,932 分，MEM 得分 111,239 点和 UX 得分 103,990 分。


最近，三星 Galaxy Z Flip 5G 规格曝光，该设备也将搭载骁龙 865 Plus 芯片组。


尽管之前有传言称骁龙 865 Plus 将于 2020 年第三季度发布，但一些报道暗示它不会到来。最新的消息是，这款芯片有望在下个月上市。

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夏夜耳语
沙发

🛋️

06-26 18:30
来自 iPhone 7
lol1314
板凳
远远落后我们的a12z，甚至垫底，这差距估计要10年才能追上
06-26 18:36
来自 威锋网页版
小斌哥哥
地板

865还没有多少手机用上，这就865p了，哎，更新换代太快了吧！

06-26 19:11
来自 iPhone X
情到浓时张开腿
4 楼

超了超频又是一个新马甲

06-26 19:16
来自 iPhone 11 Pro
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air1943
5 楼
引用 @情到浓时张开腿 的回复

超了超频又是一个新马甲

smile是优等品，之前良率还没提上来smile
06-26 19:25
来自 威锋网页版
crazykook
6 楼
虽然一年出两款旗舰芯片，但牙膏的量是越来越小
06-26 20:22
来自 威锋网页版
丨为了部落丨
7 楼

又开始挤牙膏了

06-26 22:38
来自 iPhone 6S
yhb1991
8 楼

高通深得因特尔真传

昨天 10:51
来自 iPhone XS
lkybarry
9 楼

华为用得上吗

昨天 20:13
来自 iPhone XS Max