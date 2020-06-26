骁龙865 Plus芯片最快于下个月推出

目前，高通公司的骁龙 865 是最强的旗舰芯片组，但是下个月情况可能会有所改变了。





根据微博用户@i冰宇宙爆料，骁龙 865 的升级版本-被称为骁龙 865 Plus 的新芯片可能会在 2020 年 7 月推出。因此，今年下半年推出的大多数设备将搭载这款最新的旗舰芯片。





关于这款芯片，据报道称骁龙 865 Plus 的主频为 3.09GHz，而 865 为 2.84GHz。华硕的 ROG Phone 3 有望率先搭载这颗新芯片，有趣的是，ROG Phone 2 当时是首款搭载骁龙 855 Plus 的芯片。





根据安兔兔跑分显示，该芯片组的总得分为 646,310 分，其中包括 CPU 得分 183,149 分，GPU 得分 247,932 分，MEM 得分 111,239 点和 UX 得分 103,990 分。





最近，三星 Galaxy Z Flip 5G 规格曝光，该设备也将搭载骁龙 865 Plus 芯片组。





尽管之前有传言称骁龙 865 Plus 将于 2020 年第三季度发布，但一些报道暗示它不会到来。最新的消息是，这款芯片有望在下个月上市。