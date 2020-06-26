英特尔前工程师吐槽：Skylake质量问题加速苹果换芯

在本周的 WWDC 上，苹果确认了将在为期两年的过渡期内将 Mac 电脑从英特尔切换到定制处理器的计划。苹果公司表示，这一切都与平台整合和性能优势有关，但近日一位英特尔前内部人士声称，Skylake 芯片的质量控制问题是苹果最终决定放弃英特尔的原因。





英特尔前工程师 François Piednoël 在与 PC Gamer 交谈时提到：“Skylake 的质量保证不仅仅是一个问题。这太糟糕了。我们因为 Skylake 引起的问题太多了。基本上，它的问题是第一多的。那真的非常非常糟糕。当客户开始发现的 bug 数量几乎与你发现的数量相同时，就非常难了。”





Piednoël 表示：“对我来说，这是转折点。基本上，Skylake 的不良质量保证使他们（苹果）脱离了（英特尔）平台。”





有传言称苹果多年来一直对基于 ARM 的 Mac 感兴趣，但直到周一，苹果才确认了该计划，并表示预计其首款采用定制芯片的 Mac 将于 2020 年底前推出。





分析师认为，重新设计的 iMac 将于2020年第四季度发布，它将是苹果首批两款采用定制 ARM 处理器的 Mac 机型之一，而另一款则是未来的 13 英寸 MacBook Pro。





在苹果公司宣布将转向定制芯片之后，英特尔表示将继续支持 Mac，但坚持认为其处理器仍然是开发人员的最佳选择。





编辑于 2020-06-26 11:04:26