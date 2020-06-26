英特尔前工程师吐槽：Skylake质量问题加速苹果换芯

乔纳森森森 发表于: 06-26 11:03:47
来自 威锋网页版
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这也可能只是其中一个因素。

在本周的 WWDC 上，苹果确认了将在为期两年的过渡期内将 Mac 电脑从英特尔切换到定制处理器的计划。苹果公司表示，这一切都与平台整合和性能优势有关，但近日一位英特尔前内部人士声称，Skylake 芯片的质量控制问题是苹果最终决定放弃英特尔的原因。

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英特尔前工程师 François Piednoël 在与 PC Gamer 交谈时提到：“Skylake 的质量保证不仅仅是一个问题。这太糟糕了。我们因为 Skylake 引起的问题太多了。基本上，它的问题是第一多的。那真的非常非常糟糕。当客户开始发现的 bug 数量几乎与你发现的数量相同时，就非常难了。”


Piednoël 表示：“对我来说，这是转折点。基本上，Skylake 的不良质量保证使他们（苹果）脱离了（英特尔）平台。”


有传言称苹果多年来一直对基于 ARM 的 Mac 感兴趣，但直到周一，苹果才确认了该计划，并表示预计其首款采用定制芯片的 Mac 将于 2020 年底前推出。

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分析师认为，重新设计的 iMac 将于2020年第四季度发布，它将是苹果首批两款采用定制 ARM 处理器的 Mac 机型之一，而另一款则是未来的 13 英寸 MacBook Pro。


在苹果公司宣布将转向定制芯片之后，英特尔表示将继续支持 Mac，但坚持认为其处理器仍然是开发人员的最佳选择。



编辑于 2020-06-26 11:04:26

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mengmaimai
沙发
营销号的既视感
06-26 11:08
来自 威锋网页版
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VenenoTiger
板凳
引用 @mengmaimai 的回复
营销号的既视感

近日，有消息称苹果换芯原因竟是由英特尔引起，这到底是怎么回事呢？就跟小编一起来看看吧 原来一名前英特尔员工称Skylake芯片品控非常差 经常发生很多问题 因此苹果更希望开始转用自己研发的芯片 那么相信大家现在知道为什么苹果换芯可能是由于英特尔引起的了吧 大家对苹果换芯有什么想法呢？在下面评论区跟小编分享一下吧

06-26 12:26
来自 iPhone XS
qquser15xu1vk
地板
image
06-26 12:44
来自 iPhone XS
listn
4 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

近日，有消息称苹果换芯原因竟是由英特尔引起，这到底是怎么回事呢？就跟小编一起来看看吧 原来一名前英特尔员工称Skylake芯片品控非常差 经常发生很多问题 因此苹果更希望开始转用自己研发的芯片 那么相信大家现在知道为什么苹果换芯可能是由于英特尔引起的了吧 大家对苹果换芯有什么想法呢？在下面评论区跟小编分享一下吧

smile一开口就知道,老营销号了
06-26 13:10
来自 威锋网页版
mimino
5 楼

我觉得arm和intel的性能有差距 和amd那差距更大

06-26 14:55
来自 iPhone XR
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Nicholas
6 楼

最近入了台联想扬天i9的处理器，也没觉得多快，我觉得罪魁祸首是微软。windows真心烂。

06-26 16:49
来自 iPhone 11 Pro
汪汪王
7 楼
引用 @mimino 的回复

我觉得arm和intel的性能有差距 和amd那差距更大

不是果粉，但个人觉得即便有差距苹果也会选择走这条路，这几年被英特尔牵制的太厉害了，自研芯片会让苹果在产品设计上有更高的自由度。

06-26 22:33
来自 iPhone 7 Plus
全村人民指望我
8 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

近日，有消息称苹果换芯原因竟是由英特尔引起，这到底是怎么回事呢？就跟小编一起来看看吧 原来一名前英特尔员工称Skylake芯片品控非常差 经常发生很多问题 因此苹果更希望开始转用自己研发的芯片 那么相信大家现在知道为什么苹果换芯可能是由于英特尔引起的了吧 大家对苹果换芯有什么想法呢？在下面评论区跟小编分享一下吧

老营销号了

昨天 00:13
来自 iPhone 8 Plus
mimino
9 楼
引用 @汪汪王 的回复

不是果粉，但个人觉得即便有差距苹果也会选择走这条路，这几年被英特尔牵制的太厉害了，自研芯片会让苹果在产品设计上有更高的自由度。

其实苹果一直强调能耗 这个对于imac mac意义真不大 反倒是macbook系列最合适 果子又不愿意整两条产品线

昨天 15:44
来自 iPhone XR
汪汪王
10 楼
引用 @mimino 的回复

其实苹果一直强调能耗 这个对于imac mac意义真不大 反倒是macbook系列最合适 果子又不愿意整两条产品线

对iMac、Mac Pro之类也是很有意义的，你的角度是个人用户，能耗高点没所谓，一个月无非多花几十块钱，但如果是商业用户，一个公司几十上百甚至上千台机器运行，低功耗高性能在节省运营成本上的意义就体现出来了。

昨天 19:00
来自 iPhone 7 Plus