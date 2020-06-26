早高FENG：凯迪拉克将发布旗下首款电动SUV/华为将在英国建立光电子研发制造基地

▎凯迪拉克将发布旗下首款电动 SUV





据外媒报道，凯迪拉克将在 8 月 6 日举行的一场虚拟活动上展示其首款电动汽车 Lyriq SUV。去年 3 月，凯迪拉克母公司通用汽车(GM)在密歇根州沃伦市的“电动汽车日(EV Day)”活动上宣布了 Lyriq。当时在这个活动上，GM 展示了一个全新的模块化电动汽车平台，该公司将在在未来几年通过该平台打造多款电动汽车。Lyriq 将会是凯迪拉克推出的第一款电动豪华 SUV，随后它还将带来 Celestiq 电动轿车。









▎华为将在英国建立光电子研发制造基地





近日据央视网消息，华为公司正式宣布其位于剑桥园区的第一期规划已经获批，主要用于光电子的研发与制造。华为剑桥园区位于高科技企业云集的英国剑桥“硅沼”腹地。一期规划用地 9 英亩，建筑面积达 50000 平方米，计划投资规模 10 亿英镑，预计将带来 400 多个工作岗位，落成后将成为华为海外光电子业务总部。英国南剑桥郡区议会于25日召开远程建设规划会，批准了华为研发中心的建设规划。





▎realme 推出全新 Buds Q 无线耳机





realme 推出了全新的 realme Buds Q 无线耳机。和现有 realme 无线耳机有所不同的是，Buds Air Neo 采用了类似于三星 Galaxy Buds 的设计。这对耳机搭载了 10 纳米驱动器，电池续航时间为 20 小时，防水等级为 IPX4。realme Buds Q 耳机内有一个鹅卵石形状的充电盒，支持30W快速有线充电。此外还有智能触控功能—双击耳塞侧面可以让用户接听电话和播放或暂停音乐，而三击则可以播放下一首歌曲，按住一侧则可以结束通话。realme Buds Q 在印度的售价为 1999 卢比（约合 187 元）。





▎Galaxy Z Flip 5G 现身工信部网站





工信部网站显示，型号为“SM-F7070”的三星 Galaxy Z Flip 5G 通过认证 。根据认证信息显示，该机的机身尺寸为 167.3×73.6×7.2(mm)，采用 2500+704mAh 双电池设计，支持 NR NSA/NR SA/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM 制式。外屏幕尺寸为 1.05 英寸，用于显示天气、来电等通知。最近有传言称其可能会配备 256GB 的内部存储空间，并搭载 高通的骁龙 865 芯片组。













编辑于 2020-06-26 10:03:14