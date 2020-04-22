研究表明：咖啡能让甜的东西变得更甜

来自丹麦奥尔胡斯大学科学家的最新研究发现，咖啡的苦味会使人对甜味更加敏感。这项研究发现这种作用与咖啡因无关，这也解释了为什么许多人都喜欢在咖啡中加入甜的东西。





为了测试咖啡对人的味觉和嗅觉的影响，研究人员招募了 156 名测试者。经过基准测试以建立初始的味道和气味水平后，测试者饮用了少量的意式浓缩咖啡。不久之后，所有测试者被要求喝一小杯自来水来清除他们口中的味道，然后再次进行味觉和气味测试。在研究中没有发现嗅觉的变化，但是研究揭示了甜味随着咖啡的摄入而增加了。





这项新研究的研究者亚历山大·维克·菲尔斯塔德表示：“当人们喝咖啡后接受测试时，他们对甜味会变得更加敏感，而对苦味变得不那么敏感。”





这样的结果是出乎意料的，因为先前的研究表明，急性接触苦味通常会抑制对甜味的感知。例如，咖啡因和奎宁是咖啡中发现的两种化合物，以前已经发现它们可以直接抑制某些甜味受体的活性。





研究人员第二次使用脱咖啡因的咖啡进行了实验，结果相同。这表明咖啡因在喝咖啡后对改变口感没有特殊作用。





菲尔斯塔德表示：“这一领域的更多研究可能对我们如何规范使用糖和甜味剂作为食品添加剂的方式具有重要意义。改进的知识可以潜在地用于减少食物中的糖和卡路里，这将有利于包括那些超重和糖尿病患者在内的多个群体。”



