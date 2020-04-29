《王者荣耀》推出跨系统角色转移服务，转一次要 99 元

三月份，《王者荣耀》正式支持 iOS 版和 Android 版的资料互看功能， 但用户此前猜测的英雄、皮肤以及铭文尚未实现系统互通。





最近，《王者荣耀》团队正式公布了跨系统角色转移服务的更多信息，并宣布将在近期开放该功能的限量测试，待所有功能在限量阶段测试顺利并稳定之后，将面向所有玩家正式开放这项服务。









值得一提的是，玩家如果需要使用这项服务，需要支付 990 荣耀币（换算为人民币为 99 元），并且转出区的角色需要满足一定的条件，例如等级要满 30 级、角色注册时间要大于或等于 30 天、转移角色前需要退出战队等等，而且角色中的点券、游戏好友数据、亲密关系数据部支持转移，更完整的转移条件和细则可以看下面的介绍：





1. 服务申请地址

王者营地-战绩切页-游戏工具-角色服务专区（功能测试开放时可看到该入口）





2. 开放时间与数量

角色转移服务即将开放功能测试，测试期间每日申请资格限量，测试开启及服务正式开放时间请关注王者荣耀官网及营地公告





3. 服务费用

每次转移角色需支付990荣耀币。荣耀币是王者营地专属付费货币，不等同于点券。召唤师们可在王者营地进行充值（1元=10荣耀币）





4. 服务办理时间

服务申请提交后，由于角色需要搬迁大量的游戏数据，预计在24小时内完成，用户随时在【转移记录】中查看进度。角色转移期间，原区服角色和目标区服角色将无法登录。转移成功后，目标区服可正常游戏





5. 转移角色要求

选择要转移的角色需要满足以下全部条件：

• 转移角色等级需满30级

• 转移角色注册时间需>=30天

• 转移角色邮箱和赠礼中心内，不可存在未领取附件的邮件（请您及时领取所有附件）

• 转移角色需退出战队（原因为战队数据无法跨系统转移）

• 转移角色的点券需<=20（原因为点券无法跨系统转移，为保证您的利益，请您在点券消耗后再提交跨系统转移申请）

• 转移角色需不在小队中或所在小队仅有该角色一人

• 转移角色期间请您退出游戏，保持账号离线状态（角色转移需求提交成功后，系统预计在24小时内完成自动操作）

• 同一账号（QQ或微信）由安卓（iOS）向iOS（安卓）转移的时间间隔>=90天





6. 转移目标区服要求

用户仅可选择系统提供的可转入的区服，可转入的区服均为尚未到达注册上限90%的区服（非所有区服）和未有角色创建的区服，抢先服暂不支持角色转入和转出，转移的大区对应关系为：

• 安卓手Q→iOS手Q

• iOS手Q→安卓手Q

• 安卓微信→iOS微信

• iOS微信→安卓微信





7. 可转移数据

• 代币类：

• 荣耀积分、皮肤碎片、英雄碎片、铭文碎片、蓝星币、紫星币、金币、钻石、远征币、武道币、战令币

• 资源类：

• 英雄、皮肤、铭文、星元部件/套装、头像框、个性动作、荣耀播报、回城特效、击败播报、拖尾数据、 背包内所有道具、模拟战精灵、模拟战棋盘

• 体验数据类：

• 排位赛历史赛季数据：每赛季最高段位/常用英雄/王者印记/胜场/胜率

• 英雄使用数据：各英雄使用场次/英雄胜率/熟练度/荣耀战力

• 战令数据：

• 当赛季战令状态（精英/进阶/典藏），战令等级，战令经验，各奖励领取状态，战令兑换内各商品的限购次数

• 排行榜数据：

• 排行排名不进行转移，每个排行榜信息将转移到新区后进行重新排名

• 超强人机进度

• 商城数据类：

• 商城物品的限购次数，积分/钻石夺宝幸运值，积分/钻石夺宝每周累计宝箱进度，战队商店的限购次数，小队商店限购次数，许愿屋的宝箱累计次数及商品价格，武道商店限购次数及价格，远征商店限购次数及价格

• 安全类数据：

• 封号状态，健康系统的时间及限制，禁赛状态，惩罚记录，禁言状态，实名制状态

• 设置类数据：

• 除根据机型设置（画面质量/粒子质量）的内容外，其余内容均可转移





8. 不可转移数据

点券数据，游戏好友数据，战队数据，小队数据，亲密关系数据，师徒数据，排行榜现有名次，粉丝系统数据，心愿单功能相关数据，好友邮件中金币赠送，设备及限时活动等数据。





9. 注意事项

• 转移至目标区服后，无法转回至转移前的区服，但可以转回至其他符合条件的区服，各位召唤师需要慎重考虑（如：召唤师从安卓微信2区转出后，将无法再转回至安卓微信2区，但可转回至安卓微信其他满足条件的区服）

• 转移到目标区服后，为了避免角色名重复导致的转移失败，所有转移角色在转移到目标区服后，会由系统随机生成一个全新的角色名(由随机字母及数字构成)，系统将通过邮箱的方式赠送您一张改名卡，可更换为您心仪的昵称，请注意查收

• 安卓向iOS转移的用户中，若在安卓区拥有艾琳及其皮肤，在转移到iOS区仍可继续使用，但不计入到iOS英雄/皮肤数量的排行榜中







