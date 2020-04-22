选择困难症的你，一定不能错过这篇 iPad 选购指南

从 2010 年初代 iPad 诞生以来，这款曾经被称为「大号 iPhone」的设备逐渐闯出了属于自己的道路。无论是在海底捞等消费场所被充当「点餐器」，还是成为家中沙发上最佳的「娱乐角」，亦或是象牙塔学子们手中的「新一代课本」，你总能在各式各样的场景里看到 iPad 的身影。





硬件和软件的相得益彰使得 iPad 越来越完善，也愈加接近乔帮主十年前在发布会上所讲述的愿景，它在诸如浏览网页、观看视频、阅读电子书等重要应用上有着比智能手机更出色的表现。而且随着近些年来苹果越来越重视发展 iPad 的移动生产力，特别是 iPadOS 推出之后，那些即使已经拥有 iPhone 和 Mac 双设备的群体，也开始乐意于购入一台 iPad 来填充自己的娱乐和工作需求。





目前苹果官网在售的 iPad 一共有四款，分别为基础款的第七代 iPad，便携款的第五代 iPad mini，均衡款的第三代 iPad Air，以及高端款的 iPad Pro 2020。这四款覆盖了 2000 元 6000 元价位的 iPad 有着不同的方向，如果你还在犹豫该购买哪款型号的话，不妨以这篇文章作为参考。









▎iPad Pro 2020

「所有苹果目前拿得出手的最高配置都能在 iPad Pro 2020 身上找到。」





就如之前的图赏文章中说到的那样，即便是已经拥有了 iPad Pro 2018 的我，在上手了 iPad Pro 2020 之后，这款产品超前的设计理念依旧让我感受到了「设计的魔力」：四边等宽全面屏、5.9 毫米最薄机身、棱角分明手感，这些象征苹果目前最高设计水平的元素造就了 iPad Pro「超能打」的颜值。













iPad Pro 2020 还是你能买到的性能最强平板：和 A12X 系出同源的 A12Z 仿生芯片在解锁了新 GPU 模块之后，图像处理性能得到一定的提升；Liquid 视网膜显示屏搭配最高 120Hz 的 ProMotion 自适应刷新率技术带来了极为流畅的屏幕体验，如果你用惯了这块高刷新率的屏幕，再用回其他普通屏幕的话会很难适应。









此外，iPad Pro 2020 还是首款搭载 LiDAR 激光雷达传感器的苹果设备。









作为苹果下一个主攻的重点领域，仅仅依靠芯片算法和软件优化的方式已经不足以满足 AR 技术未来的发展。加入了 LiDAR 激光雷达传感器的 iPad Pro 2020 能够在处理 AR 任务时带来更强烈的真实感、更自然的体验，例如放置物品时能够即时完成；能够准确识别物体的空间位置，更好地展现物体遮挡效果，测量空间物体的三维信息也更加准确。





之前在 iPad Pro 2018 上使用「测距仪」时，需要先移动设备来获得测量物体和它所在表面的参照框架才能开始测量，而且在一些边缘差别不大的表面上，iPad Pro 2018 可能无法识别出不同的三维表面。而 iPad Pro 2020 在激光雷达传感器的加持下则完全不需要任何「前戏」，即开即用，而且也能更准确地测量出不同三维面的数据，甚至能用来测量身高，或者通过参考线和标尺视图来实现更多样的测量效果。









其实说了这么多，总结下来就是苹果目前所有拿得出手的最高平板配置都能在 iPad Pro 2020 身上找到，当然这也意味着 iPad Pro 2020 不会是一款便宜的设备。





相比 2018 款，即便 iPad Pro 2020 的定价策略已经可以称为「加量不加价」，但 6229 元的起售价依然是四款 iPad 中最高的，如果再加上 Apple Pencil 和智能键盘等配件的话，整套下来可能都要破万。









然而有一句流行语怎么说来着？「卖得贵不是产品的缺点，是我自己的缺点。」





iPad Pro 2020 就是这样一款产品，价格的门槛使其很难「老少咸宜」，如果你预算有限，或者对于高刷新率全面屏、A12X 仿生芯片等 iPad Pro 独占功能没有刚需的话，或许其他价格更适中的 iPad 可能更适合你。





但在那些能够发挥 iPad Pro 所有光和热的人手中，这绝对会是一款令他们神往的产品，就如苹果 2019 年秋季发布会的开场视频结尾所说的那样「Give people wonderful tools and they'll do wonderful things.」









▎第三代 iPad Air

「一台设备真正的生产力价值，由购买它的消费者自己定义。」（这部分由@贾斯丁·笔伯 撰写）





A12 处理器，2K 显示屏，支持初代 Apple Pencil，还具备 3.5mm 耳机接口，以常规娱乐和轻办公来说，iPad Air 3 可能是最适合你的 iPad。









因为对于大多数普通消费者来说，购买一台平板，主要还是用来影音娱乐偶尔兼顾轻办公，或者是最近火热的网课。而 iPad Air 3 的 10.5 英寸大屏无论是在看视频还是做笔记的效果都是杠杠的，也很流畅，虽然 iPad Pro 上早早的就支持了目前很火的 120Hz 刷新率，它能给你带来更加流畅的系统体验，和更加顺滑的动画效果，但由于视频源文件通常只有 30-60 帧，所以 120Hz 的屏幕在大部分视频的播放中并没有发挥去全部功用；游戏方面也缺乏主流应用支持，例如王者荣耀目前锁 60 帧，大部分手游锁 30 帧，屏幕任你 90Hz 还是 120Hz，我软件输出就是只有 30 帧。这种感觉，就像是你买了一辆兰博基尼，速度能达到 340.0km/h，但是在国内，你就算跑高速，你也不能超过 120km/h。









所以说 120Hz 屏幕在软件生态还未大幅度跟进之前，明显的好处可能就是让你在刷微博或者滑动屏幕是更加顺滑。





iPad Air 3 少数几个让我在意的缺点可能就是它的底置双扬声器了，虽然音量很大，音质也不错，但是两个扬声器都装在同一侧，没有立体声的效果，对于视频外放观看的效果是大打折扣的。





至于你问我，如果已经有了一台 iPad Air 3，有没有必要更新到 iPad Pro 2020？我觉得这个问题可能还得看你的钱包厚度来决定。









以我自己的日常使用为例，作为一个文字工作者，每天需要处理大量的文字工作，同时需要进行一些简单的视频剪辑工作。一周工作五天，公司配备了台式电脑，下班后回家，家里有一台负责工作的超级本，还有一台负责游戏的游戏本。每当我闲下来，不想正襟危坐在电脑桌前看视频的时候，iPad 才会被我想起来。





当我舒舒服服的躺在床上，打开我心爱的 iPad 开始刷 bilibili 的时候，突然弹出了一条工作信息。打开一看，是柠檬小编在工作群里@我，希望我把她刚拍摄好的视频，剪辑好后发送出去。





我好懒，不想下床，那怎么办呢？





有了！iPadOS，妥妥的生产力啊！虽然我还没有拿到全新的妙控键盘，但是外接的蓝牙键盘又不是不能用？









柠檬小编很贴心的在电脑端将视频素材全部打包，然后通过百度网盘把这个链接分享给了我。当我顺利的下载完这个 200MB 的压缩包，开心的点开它的时候，才发现没有会员无法解压这个文件，于是我只能上网搜索相关的解决方式。唯一的解决方式是，修改文件后缀，让百度网盘无法识别这是一个压缩文件，下载下来后，再通过第三方解压缩app进行解压。





但是我这种已经下载下来，并且百度云识别到的文件，你既不可以改名，也不可以在系统里找到它。而我并不想再重新下载一次。





这个例子可能不具代表性，但这恰恰就是 iPad 软件生态的尴尬所在，虽然去年苹果为 iPad 推出了 iPadOS，但它的「地基」依然只是 iOS，半开放式的文件管理系统，不同软件之间割裂的储存体验，这些都是 iPad 想进一步施展生产力的「拦路虎」。





在 Mac 上，我可以同时使用 PS 进行视频封面的制作，PR 直接联动 AU 进行音频处理甚至是重新录制。我还可以更方便的整理素材，导入字幕。但当我想在 iPad 上实现类似的工作流时，对不起，iPadOS 还没有 AE 和 PR，目前 iPad 上最好用的 lumafusion，需要付费下载，价格为 198 元。





iPad Pro 主打的生产力，是介于传统平板和电脑之间的轻度应用地带，打打文字，修修图，它的确能满足你，而且如果你恰巧是专业的插画师，有绘画的需求，或者是一名在校学生，每天需要阅读大量的 PDF 文献，还需要做笔记，那么没有任何智能设备，比 iPad 更合适。





但面对一台售价超过 6000 元的「生产力设备」，它真正的生产力价值是由购买它的消费者自己定义的。如果你的预算有限，而且也不需要经常在 iPad 上绘画，做笔记，只是想在 iPad 上完成网课任务或者平时充当娱乐设备使用，iPad Air 3 的性价比或许会更香一些。





▎第五代 iPad mini

「它就像 iPad 阵营中的 iPhone SE。」





似乎所有科技产品的发展都有逃不开屏幕越来越大的规律，无论是单纯的通过增加尺寸来打造大屏，亦或是这两年流行的增加屏占比，屏幕正在电子产品上变得越来越大已经是不争的事实。





大屏幕有大屏幕的好处，例如你可以更自如地处理多任务，也可以获得更加震撼和沉浸的影视体验；而且随着屏幕的增大，设备一般能够腾出空间来放置容量更大的电池，设备的续航也会相应得到增强。









但小屏幕也有自己的裨益。拿第五代 iPad mini 来说，7.9 英寸的屏幕使得它有着完全不同于其他 iPad 的使用场景：使用 iPad Pro 时我可能更多是一只手「托着」，然后另一只手通过 Apple Pencil 或者手指来操作。但 iPad mini 的尺寸就刚刚好，在没有座位的地铁上，即使扶着扶手，我依然能够从容地单手握住 iPad mini 来阅读电子书。









这种比大屏手机大，但却没有其他平板「臃肿」的体积使得 iPad mini 成为一款便携平板，也因此许多人喜欢将它放在包中随身携带，成为通勤时打发时间的利器。





以我自己为例，我以前习惯在包里带上一部 Kindle，用来打发通勤路上的时间。但用过 Kindle 的人应该都知道电子墨水屏幕存在刷新率低的缺点，虽然在阅读时可以带来近似真实纸质书的效果，但一旦涉及到像标记、选词时，电子墨水屏的低刷新率特点使得精细操作的可能性几乎为零，每次想要标记一段内容或者选词查询时都要操作好几次才能勉强成功。









此外，搭载 A12 仿生处理器和 3GB RAM 的配置也使得第五代 iPad mini 拥有不俗的性能表现，再加上适中的体积和 iOS 的自带光环，它就像 iPad 阵营中的 iPhone SE，「换药不换汤」之后迎来了属于自己的「第二春」，收获了包括许手游爱好者在内的忠实拥趸。









说了这么多，最终的结论是第五代 iPad mini 更适合一些对设备体积敏感，同时玩游戏多于追剧看视频的群体，而如果你同时还有在设备上记录生活的需求，那么支持 Apple Pencil 的第五代 iPad mini 可能是最适合你的平板设备。





▎第七代 iPad

「不到 2500 元的售价还要什么自行车呢？」





如果我不说第七代 iPad 是在去年秋季发布会上和 iPhone 11 系列同台发布的，可能大多数人都不知道苹果当时还「抽空」推出了这么一款产品。









的确，相比更具看点的 iPhone 11 系列，第七代 iPad 无论是在设计上还是配置方面都有些「吃老本」，但转念一想，这样一款定价更加「亲民」的产品可能正是苹果需要的，作为入门款的它将成为苹果生态「拉新」任务的中坚力量。





第七代 iPad 的视网膜屏幕由 2018 款的 9.7 英寸稍微增到到了 10.2 英寸，无论是在看剧，上网课，还是处理文档，更大的屏幕都具有更充分的先天优势。









其次是更大的内存容量，虽然还是和第六代 iPad 一样的 A10 Fusion 芯片，但好在这一代的运存容量由 2GB RAM 拔高到了 3GB，处理器多任务时能更加得心应手一些。





第七代 iPad 还有一个值得关注的新特性，那就是它也开始支持全尺寸智能键盘，这意味着你可以通过屏幕侧边的金属触点来和智能键盘配对，搭配 iPadOS 的多项新功能，简单的文档处理任务也不在话下。









总的来说，第一代 iPad 的优点除了便宜，还是便宜：A10 Fuison + 3GB RAM 的组合虽然称不上很能打，但用来刷剧或者上网课也不会差到哪里去；而屏幕除了有 10 英寸的「大优势」以外，原彩显示、广色域显示、非全贴合工艺的缺失也是遗憾，但不到 2500 元的售价还要什么自行车呢？





刨去其他考虑，如果你在预算有限的前提下，只想购买一台平时用来刷刷剧，偶然通过外接键盘或者 Apple Pencil 完成一些诸如上网课，处理文档等轻量级工作任务的话，第七代 iPad 应该是最适合的一款。





▎总结

从 2000 元到 6000 元，目前在售的四款 iPad 覆盖的价位十分平滑，而且自从苹果在去年三月份下架了 2017 款 10.5 英寸 iPad Pro 之后，整个 iPad 产品线也变得更加明朗，也基本能够覆盖大部分用户群体的需求：





▪ 大屏、实惠 → 第七代 iPad（￥ 2499 元起）

▪ 便携、性能 → 第五代 iPad mini（￥ 2921 元起）

▪ 大屏、性能 → 第三代 iPad Air（￥ 3896 元起）

▪ 专业、性能 → 2020 款 iPad Pro（￥ 6229 元起）





希望通过上面的分析，你能够在掏出钱包时更加胸有成竹一些。最后来一张图总结，四款 iPad 的配置对比。













编辑于 2020-04-22 14:41:47