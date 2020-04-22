苹果产品爆料图解：iPhone 会有新的充电方式？

昨日，国外数码YouTuber（id：EverythingApplePro)再次发布视频，结合几位知名爆料者的消息源进一步补充，此次爆料针对的是苹果各类产品。

以下是视频主要内容。





经补充，iPhone 12 系列的边框并没有如之前所说的那么极致，具体缩窄了 0.5-0.6 mm，而之前的 CAD 图则表示边框缩窄了 0.9 mm，二者有 0.3 mm 差距。

今年 Face ID 内部变化实际上是将扬声器和话筒合并且上移，这使得原来在 Face ID 模组内的二者位置腾空，因此“刘海”得以缩短。

Jon Prosser 的消息源表示，Smart Connector 接口将不会存在于今年的 iPhone 产品，且不是为 Apple Pencil 准备，苹果有可能将这个接口放在 2021 年的 iPhone 产品。此前有流言称，2021 年的 iPhone 将不会拥有接口。

苹果官方多次暗示未来的 iPhone 是无线的，而 Smart Connector 接口则很有可能用以充电。苹果有可能会研发一款适配 Smart Connector 接口的无线充电板，充电线可以像 Apple Pencil 一样磁吸至 Smart Connector 上。

这并非很不常见的设计，微软的 Surface 系列就是采用磁吸式接口充电。

苹果正在测试两款无线充电器，型号分别为 C68 和 C26。前者为 AirPower 无线充电器，后者是一个缩小版的只能充一台设备的无线充电器。前者将内置A11芯片，且 Lightning 接口会在右方。

AirPower 可能会在 2020 年第四季度或 2021 年第一季度发布。

至于 iPhone SE Plus，苹果会发布这款产品，但已经推迟至 2021 年 3 月份发布。配置方面除屏幕大小外与刚发布的 iPhone SE 基本相同。

至于 iPhone 12 Pro 系列的消息，他表示镜头分布和各颗镜头的大小还没有确定，而 iPhone 12 非 Pro 版本的镜头则会保持广角+超广角的搭配。

iPhone 12 Pro Max 将可能会被推迟至 10 月份发布，且苹果正在研发一款无“刘海”版本。

苹果今年的 A14 仿生处理器将更专注于处理 AI 和 AR 任务方面。

苹果正在研发新 HomePod 智能音箱，尺寸比初代小一半但外观相同。这款产品会更加便宜，而这也是它的主要卖点。据悉，新 HomePod 将在 Siri 使用方面有明显进步，且支持更多音乐流媒体软件。













编辑于 2020-04-22 11:45:26