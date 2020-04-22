新 iPhone SE 首秀表现亮眼，但其他新 iPhone 都将或多或少受到疫情影响

MarcusKei 发表于: 04-22 10:48:34
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秋季四款 iPhone 和即将到来的「iPhone SE Plus」。

新 iPhone SE 已于上周五开启预售，本周五即将迎来正式开售，这款可能是被传闻和炒作最多的 iPhone 能否为苹果填补秋季旗舰到来之前的空档值得期待。


从全球各地线上 Apple Store 的预售情况来看（特别是美国、日本、中国等重要市场），新 iPhone SE 的预计发货时间普遍在 5-10 天，热门配色型号甚至需要 1-2 周才能发货，这在一定程度上说明了新 iPhone SE 取得了不错的首秀成绩。


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知名产业分析师郭明錤在最新的报告中也表达了对 iPhone SE 的首秀表现高于预期的观点：他预测新 iPhone SE 将撑起苹果在秋季旗舰新品到来之前的销量大旗，第二季度大致有 1200 万 部- 1400 万部 新 iPhone SE 出货，随后在第三季度稍降至 1000 万部，但由于全球疫情导致的消费者需求影响，Q3 的 1000 万部出货预测还存在不确定性。


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郭明錤同时表示全球疫情也会对目前在售的其他型号 iPhone 造成影响，他因此调整了此前给出的第二季度 iPhone 出货量预测，下调约 30% 至 3500 万部 - 3700 万部，而考虑到疫情下的消费降级影响，他预测第二季度 iPhone 出货量数据最悲观的情况下可能会落在 2900 万部 - 3200 万部，相比去年同季度下降 25% - 30%。


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至于今年秋季的四款新 iPhone，也或多或少会受到影响。


其中由于今年苹果采用了新的远程协作开发模式，这对新 iPhone 开发工作的各个环节均有不同程度的影响，具体到不同型号，郭明錤认为两部 6.1 英寸和一部 5.4 英寸的新 iPhone 仍有可能在九月份投入量产，而即将取代 iPhone 11 Pro Max 的 6.7 英寸新款由于设计工艺的复杂性较高，可能会延期到 10 月份才开始量产。


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此外，不出意料的话秋季的四款 iPhone 都将支持 5G 通信，其中面向部分市场的型号还会同时支持 Sub-6GHz 和毫米波双频段，郭明錤最早表示部分支持 5G 双频段的新 iPhone 大致占其他 5G iPhone 的 15%-20%，但在最新的报告中他同样下调了 5G 双频段 iPhone 的出货比例至 5% - 10%。


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最后，郭明錤还重申了之前对于 iPhone SE Plus 型号的看法，但他认为这款机型不会和之前预测的那样在明年上半年推出，而有可能被延期到明年下半年。


此前，郭明錤表示苹果正在开发一款 iPhone SE Plus 的机型，其或搭载 5.5 或 6.1 英寸全面屏，但由于不会搭载原深感摄像头，「刘海」内只需要放置听筒和前置摄像头，因此「刘海」面积将得到缩小，至于生物识别方式，iPhone SE Plus 或采用和 Home 键二合一的侧面指纹解锁。

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yz希希
沙发

继续挤牙膏苹果

59分钟前
来自 iPhone X
Kiki贰
板凳

还侧面指纹解锁

53分钟前
来自 iPhone XS Max
查看3条回复
Joey_7
地板

看今年12了

39分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
赵小子
4 楼

苹果xr的外观去掉刘海，加上侧面指纹

38分钟前
来自 iPhone XR
wjyo
5 楼

本评论内容与此文无关！只是想吐槽一下：点击进入这篇文章，我经历了连续三次客户端闪退。好不容易挤进来了，文章内容看着看着就自动“隐身”了。变成一片空白！Excuse me！能否好好优化一下app？而不是整天想着如何让用户在不经意间点进广告链接？

31分钟前
来自 iPhone XR
qqlikewf
6 楼

5.412必买啊 等死人了

25分钟前
来自 iPhone 8
abcwtg2
7 楼
引用 @Kiki贰 的回复

还侧面指纹解锁

非常可能，口罩期间面部识别好麻烦

25分钟前
来自 iPhone XS Max
Kiki贰
8 楼
引用 @abcwtg2 的回复

非常可能，口罩期间面部识别好麻烦

等苹果做出来这个手机 美国疫情都300w人了

21分钟前
来自 iPhone XS Max
mizukihung
9 楼

2014年型号...卖足6年了

21分钟前
来自 iPhone 11
abcwtg2
10 楼
引用 @Kiki贰 的回复

等苹果做出来这个手机 美国疫情都300w人了

那不就更需要了？哈哈😄

12分钟前
来自 iPhone XS Max