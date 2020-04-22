早高FENG：IFA正式宣布取消/魅族5月8日发布新机

▎魅族宣布5月8日发布新机





今天早上，魅族终于宣布了魅族 17 新机的发布日期-5 月 8 日。从关键词“系列”暗示这次发布会不止一款旗舰，可能会有魅族 17 和魅族 17 Pro 两款。海报显示的是一个投票箱，横向开孔暗示魅族 17 的摄像头排布，疑似之前曝光的“防爆盾设计”。据悉，魅族 17 采用的是小孔径挖孔屏方案，刷新率为 90Hz，分辨率预计为 FHD+。





▎《动森》成3月份全美销量最高游戏





《集合啦！动物森友会》全球大热，3 月份推出的这款 Switch 游戏甚至成为 3 月份美国市场的销量冠军。据统计机构 NPD 给出的报告显示，Switch《集合啦！动物森友会》销量超过了《使命召唤 16：现代战争》成为美国地区 3 月份销量最高的游戏。尽管上市时间仅有十几天，不过《集合啦！动物森友会》已经成为 2020 年销量第二，仅次于前面提到的《使命召唤 16：现代战争》。





▎IFA 正式宣布取消





由于新冠病毒影响，今年多个科技展会都被迫取消或延期。近日 IFA 柏林官微宣布，即将在 2020 年夏天举办的 IFA 2020 将“无法像往常一样进行，换言之今年IFA线下展览将被取消。它是世界上最大的消费类电子产品的展览会，不断增长的参展和参观人数以及不断提高的参展水平，使该展成为电子消费品行业最重要的信息交换市场和了解发展咨询的平台。





▎《毒液 2》确定延期至明年上映





蜘蛛侠衍生电影《毒液 2》的主演汤姆·哈迪近日发布了电影 Logo，我们可以看到毒液经典的红白相间、带有些许惊悚效果。有消息称，蜘蛛侠的扮演者“荷兰弟”汤姆·赫兰德也参与了《毒液 2》的拍摄。不过今年我们看不到这部电影了，索尼已经确定《毒液 2》将从原来的 10 月 2 日上映调整到 2021 年夏季的 6 月 25 日。









编辑于 2020-04-22 10:03:44