“饿了么”骑手竟开始使用机械外骨骼送外卖

“基建狂魔”中国玩家，进入死亡搁浅游戏世界中，第一件事居然是建公路？





小岛秀夫工作室于2019年11月推出的PS4独占大作《死亡搁浅》，给玩家带来了一个极其宏大的游戏世界，优秀的故事剧情、独特的世界设定，就算你不玩，去看看游戏解说视频，都可以欣赏到一部世界级的“连续剧”大作。





在游戏的背景设定中，人类科技有了重大突破，科学家们利用“微核爆炸”打开了通往平行世界的通道，科学家们发现平行世界中的环境与地球非常相似。但是在这个异世界中，存在许多肉眼不可见的BT怪物，而这些BT让人与人之间的联系分崩离析，人们只能筑起高墙保护自己。





人类势力在全球成立了一支特殊的小队，前海军陆战队员山姆也是这支队伍的雇员之一 ，主角将扮演山姆，团结人类社会，拯救异空间的人。

大家对这幅面孔是不是感觉到有点熟悉呢？

男主“山姆”的原型就是《行尸走肉》里的“弩哥”Norman Reedus

中国的基建建设水平，全世界有目共睹。“要致富，先修路”的概念深入人心，中国玩家进入游戏之后，第一件事就是大修公路，大造基建，造福全世界游戏玩家。（图片来自知乎）

但是如果没有公路，就只能通过“快递员”长途旅行，通过双脚和摩托车完成任务

由于异世界的社会受到了BT的影响，世界崩溃之后需要“山姆”这样的“快递员”通过长途旅行来传递东西 。为了运送尽可能多的货物，男主山姆装上了机械外骨骼

昨日，微博网友分享了这样的一张图。饿了么骑手，装备上了全新的机械外骨骼准备送外卖。

这不是饿了么第一次和《死亡搁浅》联动

去年11月12日饿了么官方微博联动PlayStation官方微博联动，在海报中用上了《死亡搁浅》的游戏元素。饿了么官方表示：“在PlayStation上近期上市一款大作，主角通过‘送外卖’，将人们链接在一起，拯救了世界。在现实生活中，您的每一份外卖，我们也都将尽力守护。外卖准时达，你我，都是这个世界的英雄。”





看到这里，不得不感叹科技进步真的是非常快了。今天中午用“饿了么”叫个外卖，不知道会不会身穿机械骨骼的小哥上门送货呢？（美团外卖：？？？）

饿了么小哥：bye bye您嘞，我去送外卖了~