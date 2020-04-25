爱奇艺等APP被约谈，近日取消默认自动续费功能

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-22 09:20:25
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你是否有试过被软件自动扣费呢？

4月8日，浙江省消费者权益保护委员会约谈11家音视频软件。根据消保委对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的音视频网站，提出九方面整改意见。    


约谈会中提到的内容有，11家视音频网站针对广告特权的解释及表示模糊不清；自动续费扣款未提醒；默认勾选自动续费的问题。


据浙江省消保委官方微信20日消息，截止至4月17日，爱奇艺、腾讯视频等11家视频、音频网站先后向浙江省消保委发来整改回复函。


以上提到的11家音视频网站表示已经积极响应整改内容，不再使用“免广告”、“跳广告”、“去广告”等绝对性描述宣传用语；类似开屏广告等窗口，会以显著方式提醒消费者可手动跳过；同时进一步界定会员广告权益，明确告知消费者所享有的广告特权范围。 


连续包月、包季、包年的消费者，将在扣费前通过发送站内消息、手机短信、微信等形式，主动提醒用户下月服务即将扣费；取消默认勾选自动续费功能，同时主动告知用户详细的取消服务方法及流程。


相信不少用户已经发现，同样的服务在iOS、安卓平台上价格存在一定差距。根据企业反馈，部分条款是由于手机操作系统不同造成的价格差异、退费难等问题。


爱奇艺、腾讯视频等11家音视频网站表示今后将进一步优化服务流程，确保及时响应和解决消费者的反馈。


你是否有无意中被APP自动续费的经历呢？
截止时间： 2020-04-25 00:00:00 最多选项： 1个（单选）
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ZHU爺
沙发

最终解释权归我司所有🤮

2小时前
来自 iPhone 6S
打哭你信不信
板凳

吃香难看

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
xiesonggeng
地板

早就该约谈了，办了会员还得继续给钱才能看，这什么世道

2小时前
来自 iPhone X
djleilei
4 楼
该好好整整了
2小时前
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茎肛互噜娃
5 楼
垃圾玩意，强制买卖，而且现在越来越多
1小时前
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190770077
6 楼
开通马上优惠，下个月自动继费自动扣费。。坑人是不是？？
1小时前
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190770077
7 楼
还有中国电信的高清电视，小孩子乱按，不用输入密码什么的，总之小孩看电视经常是乱按摇控，然后扣费了很多次，扣费都不经密码的？这明显就是这样用来坑人的。 要我说这些奸商从来就是把客户当羊羔🐑
1小时前
来自 威锋网页版
_foam
8 楼

没遇到过自动续费的。超前点播不太友好，充了会员还要付费看但还好我可以选择白嫖软件。广告可以跳过但植入到剧情里面就……

1小时前
来自 iPhone X
oumaiguo
9 楼
完美体现了中国市场一片乱象。
1小时前
来自 威锋网页版
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190770077
10 楼
刚马上去打12315，没用，人家不是违法违规
1小时前
来自 威锋网页版
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