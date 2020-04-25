爱奇艺等APP被约谈，近日取消默认自动续费功能

4月8日，浙江省消费者权益保护委员会约谈11家音视频软件。根据消保委对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的音视频网站，提出九方面整改意见。





约谈会中提到的内容有，11家视音频网站针对广告特权的解释及表示模糊不清；自动续费扣款未提醒；默认勾选自动续费的问题。





据浙江省消保委官方微信20日消息，截止至4月17日，爱奇艺、腾讯视频等11家视频、音频网站先后向浙江省消保委发来整改回复函。





以上提到的11家音视频网站表示已经积极响应整改内容，不再使用“免广告”、“跳广告”、“去广告”等绝对性描述宣传用语；类似开屏广告等窗口，会以显著方式提醒消费者可手动跳过；同时进一步界定会员广告权益，明确告知消费者所享有的广告特权范围。





连续包月、包季、包年的消费者，将在扣费前通过发送站内消息、手机短信、微信等形式，主动提醒用户下月服务即将扣费；取消默认勾选自动续费功能，同时主动告知用户详细的取消服务方法及流程。





相信不少用户已经发现，同样的服务在iOS、安卓平台上价格存在一定差距。根据企业反馈，部分条款是由于手机操作系统不同造成的价格差异、退费难等问题。





爱奇艺、腾讯视频等11家音视频网站表示今后将进一步优化服务流程，确保及时响应和解决消费者的反馈。



