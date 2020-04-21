由于新冠影响：5G iPad发布或推迟至明年

由于冠状病毒导致的供应链中断，苹果公司将首款 5G iPad 的发布推迟到了 2021 年。据《经济日报》报道，该产品原本打算在今年秋天推出，但新冠使得这一计划延迟了。

苹果会将 5G“iPhone 12”的发布放在首位，因为这是苹果的主要收入和利润驱动力。 我们已经听说旗舰 iPhone 测试的进度落后于计划，并且可能比计划的发布时间晚几周。此前，传闻指出 2020 年苹果将对 iPad 进行两次硬件更新。





传闻中的 iPad 型号有望成为支持 5G 蜂窝网络和新 mini-LED 屏幕技术的下一代 iPad Pro。尽管苹果已经在今年三月更新了 iPad Pro，其中包括 LiDAR 扫描仪和超广角相机等功能，但传闻一直指向秋季会进行第二次更新。





预计该新型号 iPad Pro 将采用即将面世的 5nm A14 架构作为其芯片，但是最新的供应链报告表明，每年两次的 iPad Pro 更新将不再发生，也就是说支持 A14 的 iPad 将于 2021 年初问世。





在去年解决了长期的法律纠纷之后，预计苹果今年将推出四款兼容 5G 的 iPhone，其中包括高通调制解调器，而 5G iPad 也将使用高通基带。据说苹果也正在开发自己的定制调制解调器，目标是完全摆脱对高通零件的依赖，但是这些零件至少要到 2022 年才能上市。





另一方面，mini-LED 屏幕将提供比典型 LCD 面板更好的亮度和对比度，而且还不会出现以往 OLED 的成品率和老化问题。





mini-LED 类似于苹果 Pro Display XDR 中的技术。显示器不是由一个横跨整个屏幕的大背光灯组成，而是由许多较小的调光区域组成，可以分别打开和关闭它们。还可以使黑色内容区域显示真正的黑色，因为在该区域中会完全关闭屏幕组件。





由于每个像素都是自发光的，因此 OLED 达到了出色的对比度级别，因此亮度调光本质上是在每个像素级别进行的。然而，OLED 具有老化，色移和高生产成本的问题。而苹果正在开发一种技术去解决这些问题，那就是 micro-LED。



