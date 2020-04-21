iPhone 12 Pro Max爆料图解：复古外观，极致边框

上周五，国外数码YouTuber（id：EverythingApplePro，下文简略为EAP）发布视频，曝光了苹果在今年将发布的 iPhone 12 Pro Max 大量外观细节。此视频基于XDA论坛编辑 Max Weinbach 所提供的 CAD 图制作，而知名爆料者 Jon Prosser 也表示此 CAD 图可信度很高。但此视频仍有部分不准确细节，将在下文指出。

以下是视频所含内容。

整机外观

今年的 iPhone 12 Pro Max 尺寸大小将提升为 6.7 英寸，这将会是苹果有史以来尺寸最大的手机。该手机将回归 iPhone 4 系列直角边框设计，弧度减小，整体风格更加硬朗。EAP 表示“很有未来感”，像是拿着手机一样大的 iPad Pro 一样。他以为这个边框握持感不佳，但实际上硌手情况并没有想象中严重。

随后他指出该 CAD 图只有 70% 准确，而不完全准确的地方是镜头模组的位置和尺寸大小，以及刘海大小。

iPhone 12 Pro Max 的机身尺寸相比今年发布的 iPhone 11 Pro Max 更宽了，但更加纤薄了。横截面宽度 7.39 mm 相较于 iPhone 11 Pro Max 缩小 0.7 mm，边框宽度 1.55 mm 较 iPhone 11 Pro Max 缩小 0.9 mm，而下巴宽度仅 2.3 mm。

最直观的感受是屏占比将进一步提升。

iPhone 12 Pro Max 因方块状设计宽度较 iPhone 11 Pro Max 增加了 0.2 mm，机身长度增加近 3 mm。变化最大的是摄像头模组，由于 LiDAR 传感器的加入使得镜头模组长宽均增大了近 5 mm。EAP 随后补充，各镜头位置和大小参数还不完全准确，但总体设计布局可以 100% 确定。

iPhone 12 Pro Max 的摄像头模组将会是一个完美的正方形，而 iPhone 11 Pro Max 的摄像头则是一个稍拉长的长方形，而 LiDAR 传感器放在右下角。据悉，苹果正在测试将 LiDAR 传感器放在右上角的原型机。





摄像头凸出部分也有一定的变化。iPhone 12 Pro Max 的镜头不会如前代一样明显存在于玻璃上方，但整个模组总体而言较前代稍凸出，外观和 iPad Pro 2020 十分相似。





屏幕与边框

变化最明显是“刘海”部分。

EAP 表示，苹果测试了两种“刘海”方案：第一种是“刘海”长度与 iPhone 11 Pro Max 一致，但边缘曲率有所不同；而第二种则是既缩短了“刘海”长度，且改变边缘曲率。

如 CAD 模型所见，苹果最终采用了第二种方案。因此可以确定，今年苹果旗舰产品外观会在三年之后首次发生变化。

而根据 XDA 编辑 Max Weinbach 表示，缩窄后的“刘海”将稍长于 OnePlus 6 所拥有的。但前文提及，此“刘海”在撰稿前仍未最终确定，但可以让我们粗略知道它的大小和曲率将有变化。

目前据彭博社消息，iPhone 12 系列至少两款将采用平面屏。目前可知 iPhone 12 Pro 系列可能会使用平面屏，但 iPhone 12 未知。屏幕材质并不是 2.5D 玻璃，因此和上代区别不大，但在极边缘会有轻微弯曲。

机身背部玻璃在手机金属中框稍上方位置，没有 iPhone 11 Pro Max 那么突出。若手机不慎掉落，可确保更安全。





天线长度增加。此代达到 1.83 mm，近两倍于 iPhone 11 Pro Max，原因显然是终于加入 5G 功能。苹果正在尽全力研发新天线技术，此代产品会拥有更快速的蜂窝数据传输速率以及 WIFI 速率。

没有迹象表明静音控制键会从横向更改为上图所示的纵向。

机身所有按键下调，这对于一款 6.7 寸的手机而言操作更舒适。

SIM 卡槽位置更换到了机身另一侧。仍未知苹果此举的原因，但 EAP 猜测 iPhone 12 Pro Max 主板可能发生移动。

而代替原 SIM 卡槽位置的是一个 iPad Pro Smart Connector 接口的缩小版本，并不清楚它的作用，但有流言称 iPhone 要支持手写笔，但像在 iPad Pro 上给Apple Pencil充电并不现实，因为这一侧还有一枚电源键。

苹果也有可能在研发适配此接口的配件。

iPhone 12 Pro Max 继续沿用 Lightning 接口， USB-C 接口再次无缘 iPhone 产品。 右下方扬声器开孔数量将从 7 个减少至 6 个，但音质有提升。根据 Max Weinbach 的消息，此扬声器音量大小较上代将提升 10%-15 %，且会有更大的动态范围。

配色

最后是配色部分，基本确定 iPhone 12 Pro 系列会加入 navy blue（海军蓝）配色。苹果正在测试两种不同色调的海军蓝配色，但均偏暗色。而会被替代的配色，有可能是今年非常火热的暗夜绿配色。

而非 Pro 版本的 iPhone 12 依然主打多彩配色。新加入的配色包括 light blue（亮蓝），new violet shade（新紫罗兰）和 light orange（亮橙）等。苹果正在考虑选择这三款配色中的两款成为 iPhone 12 的配色，仍不知这两款会代替哪两款 iPhone 11 的配色。

就目前爆料而言，今年的iPhone 12系列应该是近三年来变化最大的一次，但这次爆料仍未结束。EAP表示，他会在本周就 iPhone 12 Pro Max 摄像头以及屏幕参数等方面（包括120Hz屏幕刷新率的最新消息）再次发布视频。

回归 iPhone 4的经典外观，辅以缩小版“刘海”和极窄边框，今年iPhone发布后看来又会迎来一轮疯抢热潮。









作者注：发稿前，EverythingApplePro已经公布准确刘海尺寸。





编辑于 2020-04-21 21:32:58