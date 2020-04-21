爆料称苹果计划在iPhone和iPad上推出Xcode

据一位爆料者指出，苹果可能正在开发一款可以在 iOS 14 和 iPadOS 14 的iPhone和iPad上运行的 Xcode 版本。有传言称，这让开发者未来在移动设备上开发应用成为可能。





iPhone 和 iPad 可以完成许多任务，有些人将移动设备用作 MacBook Pro 等传统计算机和笔记本的成熟替代品。苹果到目前为止还没有涉及的一个领域是设备开发，这可能会随着 iOS 14 和 iPadOS 14 的推出而改变。





根据爆料者乔恩·普罗瑟在周一发布的推文中指出，Xcode“存在于 iOS / iPadOS 14中”。普罗瑟声称自己在上周的直播中提到了它的存在，然后继续暗示其含义是“巨大的”，因为它的出现“为 iPad Pro 开发应用打开了大门”。





到目前为止，苹果尚未允许 iPhone 和 iPad 用户直接在设备上开发应用。最接近的是 Swift Playgrounds，这是一款 iPad 上学习简单编程的应用，但仍缺乏应用开发的功能。





尚不清楚用于 iOS 和 iPadOS 的完整版本 Xcode 如何进行应用的开发。目前开发 iOS 或 iPadOS 应用需要 Mac 设备。



