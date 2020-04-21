爆料称苹果计划在iPhone和iPad上推出Xcode

乔纳森森森 发表于: 04-21 12:12:35
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用iPad Pro来开发应用？

据一位爆料者指出，苹果可能正在开发一款可以在 iOS 14 和 iPadOS 14 的iPhone和iPad上运行的 Xcode 版本。有传言称，这让开发者未来在移动设备上开发应用成为可能。

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iPhone 和 iPad 可以完成许多任务，有些人将移动设备用作 MacBook Pro 等传统计算机和笔记本的成熟替代品。苹果到目前为止还没有涉及的一个领域是设备开发，这可能会随着 iOS 14 和 iPadOS 14 的推出而改变。


根据爆料者乔恩·普罗瑟在周一发布的推文中指出，Xcode“存在于 iOS / iPadOS 14中”。普罗瑟声称自己在上周的直播中提到了它的存在，然后继续暗示其含义是“巨大的”，因为它的出现“为 iPad Pro 开发应用打开了大门”。


到目前为止，苹果尚未允许 iPhone 和 iPad 用户直接在设备上开发应用。最接近的是 Swift Playgrounds，这是一款 iPad 上学习简单编程的应用，但仍缺乏应用开发的功能。


尚不清楚用于 iOS 和 iPadOS 的完整版本 Xcode 如何进行应用的开发。目前开发 iOS 或 iPadOS 应用需要 Mac 设备。


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诗意栖居
沙发

沙发🛋️🛋️🛋️🛋️

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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cnSAGA
板凳
引用 @诗意栖居 的回复

沙发🛋️🛋️🛋️🛋️

挤挤
6小时前
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KevinkeoWF
地板

广告语：“创造，随时随地！”

6小时前
来自 iPhone XR
gzsdome
4 楼

敢出IDEA我就敢买！

6小时前
来自 iPhone XS Max
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薛之谦1
5 楼

哈哈哈

6小时前
来自 iPhone XR
任e逍遥
6 楼

这是必然的，不然将来AR应用怎么开发？Mac又没有激光雷达，你也不能让开发者抱着Mac到处取景对吧。

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
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death24god
7 楼
牛批啊 顶你个肺
5小时前
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kingrabo
8 楼
必然的，键盘鼠标3d扫描仪都有了，必须要有Xcode啊
4小时前
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手机锋友pj1z8mg
9 楼

创造，Xcode已创好，App等你造！

4小时前
来自 iPhone 7
wangwubin
10 楼
引用 @gzsdome 的回复

敢出IDEA我就敢买！

这个苹果决定不了

4小时前
来自 iPhone X
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