Google Fi 完美支持 iPhone 的 eSIM 了

我们通过 Google Fi 官网技术支持页 了解到，『使用eSIM（电子SIM卡）在iOS上激活Google Fi。可以使用eSIM代替物理SIM卡，以在iPhone上使用Google Fi。』这样一来，拥有 iPhone SE 2的美版，香港版应该是会相比更受欢迎。





Google Fi 使用小红书

Google Fi 原名 Project Fi, 是 Google 以北美虚拟运营商为基础运营的全球化的移动网络服务. 核心卖点就是简单, 便宜(放在美国的角度看)。





每月 $20 基础费用 一个主号下的其他附号每个月 $15

$10/GB, 未使用部分以 100MB 为粒度结转下个月, 全球统一价格 账单保护: 单卡情况下使用 6GB 之后流量不再计费 人数越多, 虽然需要更多流量才到达账单保护额度, 但是平均下来到每个人更少 其中任何一个用户用量超过 15GB 所有人降速

每个主卡下可申请五张纯数据卡, 无额外费用 Fi App 提供了精细化的用户管理, 可以追踪到每张卡每天的用量, 并且可以让每个人承担他们的账单 可以在北美支持 LTE over Wi-Fi(国内只有 Verizon 的漫游支持)

超低价格的跨国电话费用和短信费用, 并且可以利用 Hangouts(虽然今年就要凉了)发短信打电话. 并且 Hangouts 支持多点登陆, 换句话说 iPhone 也能用。 可以转移 Google Voice 的手机号(不推荐，因为该号段容易被各种服务风控）, 或者使用北美的标准的携号转网服务 Pixel 和 iPhone 新支援 均支持 eSIM 功能, 可以实现软双卡功能,但是物理卡会失效。

部分国家支持加密代理(不包括中国), 使用公共网络更安全。大家都知道在中国使用境外SIM卡上网是不会墙的，但还得遵守中国法律。





第一 价格:

资费方面，Google Fi 的基础费用为 20 美元/月，包含全球范围内不限地区的无限量短信和美国境内的免费通话，处于美国境外时（其实也就是我们大部分时候的使用状态）通话费用为 0.2 美元/分钟，没有漫游费用。数据流量方面，若单月数据用量少于 6GB 则按 10 美元/GB 收取，超出部分不再计费，但将面临降速处理。

Google Fi 单人资费详情

* 美国境内拨打国际长途费用更低，具体参见 费率查询





值得一提的是如果是多个用户以家庭为单位（最高支持 6 人）开启 Google Fi，费用相对会比较优惠，当开通人数为 6 人时，基础费用共计为 95 美元/月，数据用量上限则能提升至 18GB（即 18GB 后便不再计算数据费用）。





六人组队的最高开销





选择好资费套餐后 （其实就一种，根本没得选） 就要填写服务地址并选择手机号码了，需要注意的是，服务地址的不同会导致 Fi 每月通讯账单中的税费不同，可以选择税费较低的州；手机号码的选择就比较多了：既可以直接沿用谷歌账号已有的 GV 号，也能将手上美帝的电话号码进行携号转网，或者重新申请一个新的号码。然后下一步绑定支付使用的信用卡即可（已经在账号中绑定过的可以直接使用）。





给一个小方案：

可以考虑免费的五张副卡, 如果你以一张每个月 ¥15 元的价格租给朋友, 也是不错的选择, 意味着你能够收回接近一半的月租成本, 并且更容易到达账单保护额度。 作为纯数据卡的用户, 甚至可以在某些 T-Mobile 有锁 iPhone 上使用这张卡, 当然这个方案据说被封杀了。 另外 Fi Store 经常有一些促销活动, 比如 $199 的 moto G6 返 $49 的 credit, 还有邀请另外一个朋友加入你的 Fi 账户并购买一直 Pixel 3/3XL 送 $799 Credit(相当于每只手机减价 $400)。 目前 Fi App 也登陆 App Store, 意味着 iPhone 也能用 Google Fi(其实早年加入 h2g2 APN 也能用). 支付方式上支持 VISA 等主流信用卡, 属于 post-paid。





第二 便利性:

所有流量绕路北美, IP显示美国，换句话说你在国内并用 Google Fi 使用国内应该会吃双倍的 RTT， 体验极差。但是如果你要在国内继续使用 gmail/wahtsapp 之类的国外 IM, 你懂的。那爽感不言而喻。而且鉴于运营商的特殊性, 这条链路会相对更加可靠, 如果你是经常全球跑的商务人士的化, 这张卡应该是非常实用的。当然了如果想看看外面这张卡也是不错的选择（相比中国移动香港卡）。





eSIM 的支持, 那就意味着手机号不再依赖物理 SIM 卡, 这就带来了极高的可用度。









以上内容有部分来源于网络，轻拍，第一次给威锋投稿，希望大家喜欢。

如果有需要继续了解 Google Fi 和海外 SIM 卡麻烦在下面扣1，我会继续写的。



















