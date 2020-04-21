传新款“入门级”AirPods Pro推迟发布

乔纳森森森 发表于: 04-21 11:38:20
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其设计风格类似于BeatsX

根据媒体 DigiTimes 引用的供应链消息显示，苹果可能会将新的 AirPods Pro 的发布推迟到 2020 年下半年或 2021 年的某个时候。

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上个月，DigiTimes 曾报道说，苹果的供应商将在第一季度末至第二季度初之间开始生产新的入门级版本的 AirPods Pro，但是受全球健康危机的影响，也是有机会推迟的。


本月早些时候，爆料者乔恩·普罗瑟声称，苹果计划在 9 月或 10 月前后发布所谓的“AirPods X”，其风格类似于 BeatsX。普罗瑟指出，那些“AirPods X”可能与 DigiTimes 所指的入门级 AirPods Pro 是同一款产品。


值得一提的是，之前 Twitter 用户“l0vetodream”在 3 月初就首次传出“AirPods X”的消息，但细节不多。


普罗瑟最近表示，苹果已经准备好推出新的 AirPods，并可能与下个月推出的 13 英寸 MacBook Pro 一同推出，这表明第三代的标准版 AirPods 也将面世。


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leo0306
沙发

沒興趣

7小时前
来自 iPhone 8 Plus
blueych
板凳
没兴趣，刚买了2代不久，你就出pro版本，现在又要出pro的入门版，钱包跟不上这节奏。
7小时前
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aiyanhuan
地板

Map下个月还能不能上

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
佘秋雨
4 楼

耳机收藏痴，表示新品出的太慢

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
kratos456
5 楼

pro半年就挂了返修，香不香不好说

5小时前
来自 iPhone X
薛之谦1
6 楼

沙发

5小时前
来自 iPhone XR
kingrabo
7 楼
延期是明智的，现在差旅都受限，耳机的需求少了，所以耳机都在降价，这个时候出新耳机没多大必要
4小时前
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超越mm赛高
8 楼
也没必要
3小时前
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LiuYg0451丶gg
9 楼

手里的pro 还可以在战一年

3小时前
来自 iPhone XR
冥界之王哈迪斯
10 楼
52分钟前
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