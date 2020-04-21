传新款“入门级”AirPods Pro推迟发布

根据媒体 DigiTimes 引用的供应链消息显示，苹果可能会将新的 AirPods Pro 的发布推迟到 2020 年下半年或 2021 年的某个时候。





上个月，DigiTimes 曾报道说，苹果的供应商将在第一季度末至第二季度初之间开始生产新的入门级版本的 AirPods Pro，但是受全球健康危机的影响，也是有机会推迟的。





本月早些时候，爆料者乔恩·普罗瑟声称，苹果计划在 9 月或 10 月前后发布所谓的“AirPods X”，其风格类似于 BeatsX。普罗瑟指出，那些“AirPods X”可能与 DigiTimes 所指的入门级 AirPods Pro 是同一款产品。





值得一提的是，之前 Twitter 用户“l0vetodream”在 3 月初就首次传出“AirPods X”的消息，但细节不多。





普罗瑟最近表示，苹果已经准备好推出新的 AirPods，并可能与下个月推出的 13 英寸 MacBook Pro 一同推出，这表明第三代的标准版 AirPods 也将面世。



