早高FENG：索尼新电视支持AirPlay 2和HomeKit/三星Galaxy Fold 2曝光

乔纳森森森 发表于: 04-21 10:13:23
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《赛博朋克2077》限定主机限量发售。

▎索尼 2020 新电视均支持 AirPlay 2 和 HomeKit

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据外媒报道，索尼官方宣布，2020 年新推出的电视产品均支持 AirPlay 2 和 HomeKit。部分机型将在今年支持 Apple TV 应用，但具体日期暂未确认。有了 AirPlay2 支持，索尼电视将能够与其它 AirPlay 2 设备互动，例如支持 HomePod 或 AirPlay 2 的扬声器，以实现多个音频设备的互动。对于 HomeKit 的支持，可以使 Sony TV 显示在 Home 应用中，可以响应 Siri 语音命令，更加方便的更改音量以及打开和关闭电视。


▎三星 Galaxy Fold 2 曝光

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近来折叠屏手机颇为火热，三星推出的两款折叠手机就吸引了不少眼球，三星当然希望乘胜追击。近日三星 Galaxy Fold 2 也曝光了相关的信息，根据泄露的信息，Galaxy Fold 2 展开后屏幕面积达到 7.59 英寸，分辨率为 2213x1689，像素密度为 372ppi，这是一块高刷新率面板，刷新率为 120Hz。至于正面的显示屏，似乎将采用 6.23 英寸显示屏，分辨率为 2267x819。


▎《赛博朋克 2077》限定主机限量发售

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之前 Xbox 官方发布了一段视频宣布推出《赛博朋克 2077》限定机型，今天 Xbox 方面宣布了具体的数量。Xbox 宣布《赛博朋克 2077》限定主机限量 45000 台，限定手柄今日发售，售价 74.99 美元，充电底座售价 49.99 美元，硬盘分为 2T 和 5T 两种规格，售价 89.99/149.99 美元，耳机售价 109.99 美元，硬盘和耳机可预定，将和主机在 6 月发售。


▎11 家平台被约谈后多家取消默认续费

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此前爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台及喜马拉雅、蜻蜓 FM 两大音频平台被浙江省消费者权益保护委员会约谈，据最新报道指出，截至 4 月 17 日，爱奇艺、腾讯视频等 11 家视频、音频网站先后提交整改回复函，就 4 月 8 日约谈会中提到的相关问题广告特权和自动续费等问题进行相应整改。




编辑于 2020-04-21 10:20:56

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Kelvin_ano
沙发

国行电视无望了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
试探你的温柔
板凳

siri是苹果最拿不出手的

2小时前
来自 iPhone 7 Plus
a328480125
地板

索尼去年就支持了，国行机无望。还是选LG或三星吧🤣

2小时前
来自 iPhone 8
CHiLiam_周
4 楼

大法就是牛逼！

2小时前
来自 iPhone 8
MaxD
5 楼
放心 国行肯定没有
2小时前
来自 威锋网页版
x-tommy
6 楼
垃圾索尼，去年就说支持了，我买了去年的新款电视，拿回家怎么都调不出来！骗子，奸商！今年又来这套，小伙伴们擦亮眼睛，小心上当！
2小时前
来自 威锋网页版
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bgf
7 楼
引用 @x-tommy 的回复
垃圾索尼，去年就说支持了，我买了去年的新款电视，拿回家怎么都调不出来！骗子，奸商！今年又来这套，小伙伴们擦亮眼睛，小心上当！

你激动个撒，人家又没说中国索尼也支持

1小时前
来自 iPhone XS
少帅ld
8 楼
引用 @x-tommy 的回复
垃圾索尼，去年就说支持了，我买了去年的新款电视，拿回家怎么都调不出来！骗子，奸商！今年又来这套，小伙伴们擦亮眼睛，小心上当！

这得看版本，天朝另类你不懂吗。

1小时前
来自 iPhone XS Max
太陽之蘤
9 楼
引用 @x-tommy 的回复
垃圾索尼，去年就说支持了，我买了去年的新款电视，拿回家怎么都调不出来！骗子，奸商！今年又来这套，小伙伴们擦亮眼睛，小心上当！

索尼也想给大陆地区支持，可惜大陆地区有关部门不给啊

1小时前
来自 iPhone XR
wangfget
10 楼
国行索尼airplay被阉割了
47分钟前
来自 威锋网页版
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