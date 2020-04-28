百度回应 PC 客户端默认开启「用户激励计划」

最近一项名为「用户激励计划」的功能再次将百度网盘推到了风口浪尖上。





这是百度近期公布了一项活动，加入「用户激励计划」之后，用户将能够通过分享闲置网络带宽以及电脑存储空间，来获得一定的积分奖励，积分可以进一步兑换为各类礼品，其中包括了部分超级会员才能享受的权益，例如极速下载券、视频倍速播放券、在线解压券等，甚至还能够兑换 iPhone X。





具体来说，参加方法需要同时满足下面三个条件：





闲置上行宽带，最高占用 1MB/s； 闲置本地磁盘空间，最大占用 5GB； 保持网盘 PC 客户端在线，在线时长影响获得的积分值； 获得的积分仅支持在手机端兑换





如果你每日持续贡献 1MB/s 带宽、5GB 本地磁盘空间，以及 7 小时的在线时长，那么一个月下来大概可以获得 1000 积分的奖励，在商城中可以兑换两张 500 积分的视频倍速播放券/在线解压券，或者一张 5 分钟极速下载券。









活动曝光之后，这样的兑换比例引起的网友的不满，连续一个月挂机分享带宽的积分最终只能换得一张 5 分钟的极速下载券，而且积分还会每年清零，这也就意味着如果你是奔着 iPhone X 或者其他高价值奖品去的，那么单靠一台 PC 的一整年的连续「挂机」是完全不可能满足最高 700000 分的兑换条件。





此外，「用户激励计划」在 PC 客户端中默认开启的行为也是网友吐槽的重点，无论你是新老用户，只要下载并登录 PC 客户端，那么就默认开启了带宽资源共享，你可以前往「设置 > 传输 > 高级设置」中关闭。









百度在昨晚正式对「用户激励计划」做出回应，对 PC 客户端默认开启这一计划的设置表示歉意，并决定在 4 月 21 日推出版本，对「用户激励计划」的全部用户做取消处理。但还是有网友表示关闭「用户激励计划」并不代表客户端就取消了后台上传功能，因为两个占用带宽的程序是不一样的，关闭该计划之后「baidunetdiskhost」仍然会在后台占用带宽。







