Surface Go 2将支持WiFi 6：带来更好续航

预计会在 5 月份发布的 Surface Go 2 近日传出了更多的消息，据闻这款设备将会支持 LTE 和 WiFi 6，因为微软最近获得了 WiFi 6 模块（可能是 AX200）的 FCC 认证。





支持 WiFi 6，意味着 SurfaceGo 2 将具备更好的电池续航时间。因为这款无线适配器自带了一项名为“目标唤醒时间”（TWT）的新技术，这使得设备在等待下一次 WiFi 传输时更容易入睡，这在某些使用场景下可能会节省电池续航时间。





除了 Wi-Fi 6，Surface Go 2 可能会采用 11 英寸或者 10.5 英寸显示屏，可能会有窄边框设计，其屏幕纵横比为 3:2，比其它 Surface 保持一致。





核心配置上，微软 Surface Go 2 提供 LTE 版本和 Wi-Fi 版本，其中 LTE 版本搭载的是英特尔酷睿 m3-8100Y 处理器，配备 8GB 内存+128GB 存储。Wi-Fi 版本搭载的是英特尔奔腾 4425Y 处理器，配备 4GB 内存+64GB 存储，均预装 Windows 10。