399刀的iPhone SE大概是支持eSIM最便宜的机型了！再加1美金体验eSIM～简直不要太好！

刷Facebook看到的广告，加1美金可体验eSIM全球套餐，赶快解禁吧，出国太需要啦！不用换卡，还免漫游。我买美版的iPhone 11pro买早了！eSIM是苹果18年推出的功能，支持eSIM的iPhone机型包括：iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR （海外无锁版，系统更新到13.3以上）这样看来，其中iPhone SE大概是最便宜的支持eSIM的机型了。





RedteaGO这家eSIM服务商，最近新上App的苹果官方eSIM服务商，之前在Android机和Google Pixel上已经支持eSIM, 最近在苹果上也实现了, 目前应该在推广阶段.





之前在海外iPhone 11 pro photography的群里看到广告关注了他家Facebook page, 最近看到这则，正是我想说的，路转粉了！ 快去看看：





iPhone SE ✖️RedteaGO eSIM, I want both !





苹果应用商店下载链接：http://suo.im/5t724l







