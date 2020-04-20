诺基亚9.3 PureView或采用屏下摄像头方案

乔纳森森森 发表于: 04-20 12:16:59
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屏幕刷新率据闻也提高到120Hz。

近日网上谈论诺基亚 9.3 PureView 的消息不少，其中就包括其屏幕素质。

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在一月份，可靠的消息称 HMD Global 正在为其下一代旗舰产品测试屏下摄像头技术。 但是，该公司也在测试弹出式摄像头系统作为替代方案，因为前者是一种新颖的解决方案。


当时预期 HMD 最终会选择弹出式自拍摄像头，但熟悉该公司的消息人士称，屏下摄像头解决方案几乎已经完成，这是称为“ PureDisplay V3”巨大升级计划的一部分。


这意味着对诺基亚 9.3 PureView 感兴趣的朋友可以期待一下诺基亚的全面屏设计，超薄边框的设计能够吸引一众消费者。消息人士称，为了进一步确保诺基亚旗舰产品被认为是最好的之一，HMD Global 正计划将其屏幕刷新率提高到 120Hz。


诺基亚 9.3 PureView 预计将于 8 月或 9 月与诺基亚 7.3一起首次亮相。除了上述升级外，该设备看起来还会包括一个五摄系统，该系统配有一个 6400 像素的主相机和一个 1.08 亿像素的超广角摄像头。

本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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vlovebb
沙发
沙发
04-20 12:47
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cybersun
板凳
如果是屏下摄像头，那就成为首家发布的，那就厉害了，其它手机厂商不跟都不行。
04-20 13:19
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xiao生
地板

又一个诺基亚来了

04-20 13:43
来自 iPhone X
CHiLiam_周
4 楼

谣言四起！

04-20 14:06
来自 iPhone 8
wjyuwei
5 楼

诺基亚现在就缺cpu给力点再来点领先黑科技估计会受欢迎。

04-20 15:00
来自 iPhone XR
隔壁老wang
6 楼

诺基亚手机很不错呢、我身边没一个人买

04-20 15:19
来自 iPhone 8 Plus
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九尾狐的yi巴
7 楼
引用 @隔壁老wang 的回复

诺基亚手机很不错呢、我身边没一个人买

十几年前你身边估计不少人用😆
04-20 15:22
来自 威锋网页版
xulide
8 楼

王者归来

04-20 15:55
来自 iPhone X
邓萃雯
9 楼
不管你用啥方案，你也是白扯…
04-20 15:55
来自 威锋网页版
断空
10 楼

nokia想要翻身，没有黑科技是不行的，价格不亲民也不行

04-20 19:13
来自 iPhone XS
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