诺基亚9.3 PureView或采用屏下摄像头方案

近日网上谈论诺基亚 9.3 PureView 的消息不少，其中就包括其屏幕素质。





在一月份，可靠的消息称 HMD Global 正在为其下一代旗舰产品测试屏下摄像头技术。 但是，该公司也在测试弹出式摄像头系统作为替代方案，因为前者是一种新颖的解决方案。





当时预期 HMD 最终会选择弹出式自拍摄像头，但熟悉该公司的消息人士称，屏下摄像头解决方案几乎已经完成，这是称为“ PureDisplay V3”巨大升级计划的一部分。





这意味着对诺基亚 9.3 PureView 感兴趣的朋友可以期待一下诺基亚的全面屏设计，超薄边框的设计能够吸引一众消费者。消息人士称，为了进一步确保诺基亚旗舰产品被认为是最好的之一，HMD Global 正计划将其屏幕刷新率提高到 120Hz。





诺基亚 9.3 PureView 预计将于 8 月或 9 月与诺基亚 7.3一起首次亮相。除了上述升级外，该设备看起来还会包括一个五摄系统，该系统配有一个 6400 像素的主相机和一个 1.08 亿像素的超广角摄像头。