预测称新iPhone SE成为仅次iPhone 11的第二大畅销机型

iPhone SE 刚刚发布，虽然不是旗舰级新品，但也引起了不少的话题，这款手机到底能达到什么样的销售高度也让人十分期待。





回到手机本身，根据风投公司 Loup Ventures 的数据，旧款 iPhone SE 占 iPhone 总销量的 13％，而新 iPhone SE 预计将占 iPhone 总销量的 20％。这将使它成为仅次于 iPhone 11 的第二大销量 iPhone。Loup 的分析师预计，基于苹果未来 12 个月会售出 1.53 亿部 iPhone 手机，新设备将在未来 12 个月内激增，也就是新的 iPhone SE 的销售量将达到 3000 万部。





此外 iPhone 销售额在苹果营销额中的占比已经连续两年下降，Loup Ventures 预测在 2021 年手机销售额会出现 22%的反弹。





Loup Ventures 表示，第二代 iPhone SE 真正帮助苹果的地方在于其不断增长的服务。





编辑于 2020-04-20 14:40:16