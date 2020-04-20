预测称新iPhone SE成为仅次iPhone 11的第二大畅销机型

乔纳森森森 发表于: 04-20 11:08:35
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iPhone SE二代未来12个月的销量或达到3000万部。

iPhone SE 刚刚发布，虽然不是旗舰级新品，但也引起了不少的话题，这款手机到底能达到什么样的销售高度也让人十分期待。

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回到手机本身，根据风投公司  Loup Ventures 的数据，旧款 iPhone SE 占 iPhone 总销量的 13％，而新 iPhone SE 预计将占 iPhone 总销量的 20％。这将使它成为仅次于 iPhone 11 的第二大销量 iPhone。Loup 的分析师预计，基于苹果未来 12 个月会售出 1.53 亿部 iPhone 手机，新设备将在未来 12 个月内激增，也就是新的 iPhone SE 的销售量将达到 3000 万部。


此外 iPhone 销售额在苹果营销额中的占比已经连续两年下降，Loup Ventures 预测在 2021 年手机销售额会出现 22%的反弹。


Loup Ventures 表示，第二代 iPhone SE 真正帮助苹果的地方在于其不断增长的服务。



编辑于 2020-04-20 14:40:16

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无可敌国
沙发

除了11系还有官网在售的iPhone 吗？

6小时前
来自 iPhone SE
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无可敌国
板凳

除了11系也就xr官网在售了，这个新闻有意思吗？

6小时前
来自 iPhone SE
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省级抬杠运动员
地板

同价位5G安卓旗舰他不香？

6小时前
来自 iPhone 6S
查看6条回复
190770077
4 楼
不会吧？
6小时前
来自 威锋网页版
yaxiyaoda
5 楼
引用 @无可敌国 的回复

除了11系也就xr官网在售了，这个新闻有意思吗？

它指仅次于11，不是11系列，意思是销量会超过两款Pro

6小时前
来自 iPhone XS Max
别人家de
6 楼
2999出一台黑色64g的
6小时前
来自 威锋网页版
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微信vf6bhby
7 楼

没卵用，还不如用苹果6

6小时前
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
无可敌国
8 楼
引用 @yaxiyaoda 的回复

它指仅次于11，不是11系列，意思是销量会超过两款Pro

麻烦您再读一遍标题

5小时前
来自 iPhone 8 Plus
保罗997
9 楼
引用 @别人家de 的回复
2999出一台黑色64g的
新SE吗？
5小时前
来自 威锋网页版
真空中的音响
10 楼

这样上下两个大框的手机也还有人买？

5小时前
来自 iPhone 11
查看4条回复
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