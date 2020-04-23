全新妙控键盘重量590g，相当于一台iPad Pro 12.9

油管博主MrExitStrategy于昨日发布了iPad Pro 2020的全新妙控键盘的上手视频，并且表示它的重量超过590g

键盘最大开合角度

转轴工艺是这次最大的亮点，并且还附带了额外的Type C接口

官方参数，iPad Pro 11inch裸机重量比全新妙控键盘轻了将近100g

论轻装简行，笔电们都羡慕的不行？是这样吗？

CES 2020 LG gram 15寸笔记本电脑，重量仅1120g。

这台轻薄的笔电上拥有3个USB Type-A接口、1个40Gbps的多功能雷电3接口、1个全尺寸HDMI视频输出接口以及1个兼容UFS的Micro SD卡槽

MacBook Air 2020屏幕尺寸为13.3inch，售价7999起，重量1.28kg





编辑于 2020-04-20 10:05:49