全新妙控键盘重量590g，相当于一台iPad Pro 12.9
贾斯丁·笔伯 发表于: 04-20 09:52:28
来自 威锋网页版
1312
19
只看作者
重量接近15寸笔记本，你还会考虑入手吗？
油管博主MrExitStrategy于昨日发布了iPad Pro 2020的全新妙控键盘的上手视频，并且表示它的重量超过590g
键盘最大开合角度
转轴工艺是这次最大的亮点，并且还附带了额外的Type C接口
官方参数，iPad Pro 11inch裸机重量比全新妙控键盘轻了将近100g
论轻装简行，笔电们都羡慕的不行？是这样吗？
CES 2020 LG gram 15寸笔记本电脑，重量仅1120g。
这台轻薄的笔电上拥有3个USB Type-A接口、1个40Gbps的多功能雷电3接口、1个全尺寸HDMI视频输出接口以及1个兼容UFS的Micro SD卡槽
MacBook Air 2020屏幕尺寸为13.3inch，售价7999起，重量1.28kg
编辑于 2020-04-20 10:05:49
能接受这个重量吗？
截止时间： 2020-04-23 00:00:00 最多选项： 1个（单选）
118
参与人数
/ 2 页