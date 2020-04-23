全新妙控键盘重量590g，相当于一台iPad Pro 12.9

贾斯丁·笔伯 发表于: 04-20 09:52:28
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重量接近15寸笔记本，你还会考虑入手吗？

image油管博主MrExitStrategy于昨日发布了iPad Pro 2020的全新妙控键盘的上手视频，并且表示它的重量超过590g

image键盘最大开合角度

image转轴工艺是这次最大的亮点，并且还附带了额外的Type C接口

image官方参数，iPad Pro 11inch裸机重量比全新妙控键盘轻了将近100g

image论轻装简行，笔电们都羡慕的不行？是这样吗？

imageCES 2020 LG gram 15寸笔记本电脑，重量仅1120g。

这台轻薄的笔电上拥有3个USB Type-A接口、1个40Gbps的多功能雷电3接口、1个全尺寸HDMI视频输出接口以及1个兼容UFS的Micro SD卡槽 

imageMacBook Air 2020屏幕尺寸为13.3inch，售价7999起，重量1.28kg



编辑于 2020-04-20 10:05:49

能接受这个重量吗？
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呦吼草莓味的
沙发
这就很难受了
1小时前
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中国饭
板凳
12.9寸的键盘740g，iPad本身640g，加起来1380g还好屏幕可以随时拿下来，但携带重量可真的不轻。
1小时前
来自 威锋网页版
粥粥兄
地板
正在用着。。感觉就是上面的铁片重
1小时前
来自 威锋网页版
yaxiyaoda
4 楼

这结合起来重要要赶超Macbook了，怪不得苹果在购买页面不显示重量，太鸡贼了。

1小时前
来自 iPhone XS Max
351680058
5 楼
这个角度无法同时手写，对于工程学科的课程，有码字也有手写公式的需求，这是我的deal breaker
1小时前
来自 威锋网页版
kingrabo
6 楼

正在用，但使用起来有点太多了，能不能忍受重量需要斟酌

1小时前
来自 iPhone 11
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kingrabo
7 楼
引用 @kingrabo 的回复

正在用，但使用起来有点太多了，能不能忍受重量需要斟酌

优点

1小时前
来自 iPhone 11
夏橡
8 楼

手感是好，有背光，但是有份量也是真的😂

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
萱草如诗
9 楼

不能横竖屏旋转，那感觉没比Smart Keyboard好多少啊

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
害羞的小天使
10 楼

看看win的本子能在更轻的状态下保持传统usb接口，苹果执拗的为了所谓轻薄只保留了type-c这件事没借口洗白了吧

1小时前
来自 iPhone XS
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