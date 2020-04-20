新 AirPods 或于5月份发布

知名泄密者 Jon Prosser 在昨天发布推特称，原本在 3 月发布的新 AirPods 备货完成，将在下月的某个时间点发布，但具体时间他并没有确定。

在这个时间点，关于这款产品的新功能仍是未知数。据 MacRumors 称，有一种可能是，新 AirPods 会采用和 AirPods Pro 相似的入耳式设计，但会缺少主动降噪功能。





在二月份，台媒 Digitimes 曾发布消息称苹果将发布一款定位比 AirPods Pro 稍低的 “Lite” 版本，但没有公布任何关于该耳机的细节。此消息使得很多人疑惑，新 AirPods 会是 AirPods 2 的常规升级，还是如台媒消息一样，成为 AirPods Pro 产品线的一员。





Jon Prosser 表示，新 AirPods 很有可能会和新 MacBook Pro 一同发布。分析师郭明錤此前在报告中表示，新 MacBook Pro 将回归剪刀式键盘，屏幕大小会升级为 14 英寸，且可能取代 13 英寸的产品线。此外，新 MacBook Pro 还会有部分常规升级，包括搭载 10nm 工艺的英特尔十代 Ice Lake 处理器等。









编辑于 2020-04-20 09:55:27