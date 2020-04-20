新 AirPods 或于5月份发布

mfflremy 发表于: 04-20 09:54:19
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主动降噪估计没有。

知名泄密者 Jon Prosser 在昨天发布推特称，原本在 3 月发布的新 AirPods 备货完成，将在下月的某个时间点发布，但具体时间他并没有确定。

image在这个时间点，关于这款产品的新功能仍是未知数。据 MacRumors 称，有一种可能是，新 AirPods 会采用和 AirPods Pro 相似的入耳式设计，但会缺少主动降噪功能。


在二月份，台媒 Digitimes 曾发布消息称苹果将发布一款定位比 AirPods Pro 稍低的 “Lite” 版本，但没有公布任何关于该耳机的细节。此消息使得很多人疑惑，新 AirPods 会是 AirPods 2 的常规升级，还是如台媒消息一样，成为 AirPods Pro 产品线的一员。


Jon Prosser 表示，新 AirPods 很有可能会和新 MacBook Pro 一同发布。分析师郭明錤此前在报告中表示，新 MacBook Pro 将回归剪刀式键盘，屏幕大小会升级为 14 英寸，且可能取代 13 英寸的产品线。此外，新 MacBook Pro 还会有部分常规升级，包括搭载 10nm 工艺的英特尔十代 Ice Lake 处理器等。

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编辑于 2020-04-20 09:55:27

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l268078861
沙发

不知道有没有通透模式

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
呦吼草莓味的
板凳
如果能提升一倍续航就好呀smile
1小时前
来自 威锋网页版
tomoda
地板

看起来没啥大亮点。

1小时前
来自 iPhone XR
那时雪飘o
4 楼

难怪这1-2降价这么厉害啊。。。未来的看来是年年都有新产品了。

1小时前
来自 iPhone XS Max
yangji626
5 楼
不是谁都喜欢入耳式的
1小时前
来自 威锋网页版
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isycool
6 楼
引用 @yangji626 的回复
不是谁都喜欢入耳式的
我叫“不是谁”，所以我喜欢入耳式耳机。
1小时前
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yaxiyaoda
7 楼

都入耳了为啥不加个几百升级个降噪，降噪才是这款产品的神器啊。不需要降噪就买AirPods2打电话没有听诊效应方便很多。分分钟逼死选择困难症。

1小时前
来自 iPhone XS Max
茎肛互噜娃
8 楼
还是降噪好
1小时前
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VaanWang
9 楼

把2代换成Pro的造型接着买

1小时前
来自 iPhone XR
kingrabo
10 楼

没啥亮点啊，AirPods2还是有很多优点的

1小时前
来自 iPhone 11
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