早高FENG：拼多多2亿投资国美/LG公布天鹅绒手机设计

▎拼多多 2 亿美元投资国美





国美零售与拼多多达成深度战略合作，拼多多将以总计 2 亿美元的可转换债券方式对国美进行战略投资。拼多多对外宣称，双方将达成全面战略合作关系，国美零售商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。





▎LG公布“天鹅绒”真机设计





昨天 LG 公布了 LG Velvet（天鹅绒）的宣传视频，新机最大的特点为后置摄像头采用了“雨滴”设计。LG 先前称，其未来的设备将不再使用字母加数字的混合命名，这款即将推出的手机名为天鹅绒，是一款针对中端市场开发的手机，而且会更加注重设计。该机型的后置摄像头采用竖排设计，形似雨滴。





▎PS5 向下兼容时分辨率帧率提升





索尼此前已经透露 PS5 将会实现对 PS4 的向下兼容，其中 TOP100 的 PS4 游戏在 PS5 发售之初都将是可玩的。资深游戏媒体 Digital Foundry 最新透露，在 PS5 上运行 PS4 游戏时，分辨率和帧率将双双提升。PS5 定于今年圣诞期间上市，定价可能高于预期，在 450~550 美元之间。





▎OPPO 国外发布 OPPO Find X2 Lite





近日 OPPO 在海外正式推出了 OPPO Find X2 Lite，据悉 OPPO Find X2 Lite 搭载了一块 6.4 英寸 OLED 水滴屏，分辨率 2400x1080，长宽比 20:9，屏下指纹识别，覆盖大猩猩5玻璃，亮度 600 尼特。前置 3200 万像素镜头，后置 4800 万像素主摄+800 万像素广角+200 万像素单色+200 万像素人像四摄组合。核心配置方面，OPPO Find X2 Lite 搭载了骁龙 765 处理器，支持 5G 网络，售价约为 3845 元。



